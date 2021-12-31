【交通意外】新蒲崗私家車衝上行人路導致2死4傷　25歲司機被捕

▲ 出事私家車嚴重損毀。（曾耀輝攝）

除夕夜新蒲崗發生嚴重車禍，今日(31日)傍晚6時許，一輛私家車駛至大有街時懷疑失控，剷上行路並衝入一間地舖，意外增至2死4傷，其中23歲女子當場死亡、一名63歲男子送往聯合醫院後不治，另有4名傷者被送往伊利沙伯醫院。

警方在晚上交代初步調查結果指出，不排除私家車司機高速行駛失控釀成意外，25歲私家車男司機涉嫌危險駕駛被捕。

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根據網上片段所見，該輛金色寶馬私家車車頭損毀嚴重，氣袋彈出，至少4名途人受傷例地，地面有大量血跡。警方及救護人員已抵達現場救援。有車Cam片顯示，涉事私家車高速沿大有街往黃大仙方向行駛，之後失控衝過對面行車線引發意外。

警方在晚上交代案情指，事發傍晚約6時，一架私家車在大有街近八達街衝上行人路，撞入一間商舖，商舖的鐵閘被撞毀。

東九龍交通部調查及支援組警司葉傑輝表示，涉事的私家車於大有街往彩虹道行駛，懷疑因為太高速致期間失控，撞到一輛的士的右邊車尾，再失控衝上行人路，撞到5名途人。

其中一名23歲女傷者現場證實死亡，一名63歲男傷者送院後不治。另外一名28歲男途人身體多處受傷，送院時昏迷，另外兩名途人輕傷送院；私家車司機事後報稱頭暈不適送院。

私家車司機通過酒精及藥物測試，涉事車輛將送往汽車扣留中心檢查，警方會循駕駛態度及車輛機件等方向調查。

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記者：蘇文軒、伍瑋瑋