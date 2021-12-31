【封區強檢】30歲機場女地勤初步確診　天水圍俊宏軒2座圍封強檢

Omicron變種病毒恐出現社區感染個案，政府今晚（31日）有強制檢測圍封行動，天水圍俊宏軒2座須封區檢測。衞生防護中心指，正調查一宗涉及變異病毒株初步確診個案，涉及一名30歲女病人，居於天水圍俊宏軒2座。

她於香港國際機場擔任地勤職位。她曾於7月25日及8月26日在港接種兩劑科興疫苗。按其工作性質，她於11月24日至12月28日期間的10次檢測結果均呈陰性，她於12月28日出現咳嗽病徵，12月30日於天水圍天瑞體育館流動採樣站的檢測結果呈初步陽性，Ct值約29至33，帶有N501Y及T478K變異病毒株。



初步調查顯示，病人的主要工作為於機場「橙區」接待出境和轉機旅客，而她可能在工作期間受感染。病人近期沒有外遊，最後上班日期為12月29日。



政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上7時起限制在天水圍指明「受限區域」（即香港新界天水圍天瑞路88號俊宏軒第二座，見附件）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（2022年1月1日）上午約7時完成此行動。



由於今日發現一宗初步確診個案，可能涉及變異病毒株，病人在病毒潛伏期間曾在上址居住，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

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記者：蘇文軒