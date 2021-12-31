【輸入個案】15歲少女乘私人起飛機抵美返港後確診　確診16歲少年讀西島中學

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，今日新增19宗確診個案，全部懷疑Omicron變種個案，至於初步陽性16宗。（曾耀輝攝）

衞生署衞生防護中心公布，今日（31日）新增19宗新冠病毒確診個案，至今本港個案累計12,650宗（包括12,649宗確診個案和一宗疑似個案）。新增個案中，其中2宗是與輸入個案相關的病例，兩名患者沒有外遊紀錄，同時香港至今共錄得87宗涉及Omicron的個案。

新增個案當中17宗為輸入個案，其餘兩宗與輸入個案有流行病學關連，全部涉及變異病毒株的感染。個案涉及10男9女，年齡介乎13至76歲。輸入個案當中，9人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，8人由A組指明地區（高風險）抵港。5人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性；12人於檢疫期間確診，其中個案12649涉及一名機組人員，是早前輸入個案12610的同事。另外，個案12637和12654與早前輸入個案12611有流行病學關連。

上述輸入個案中，3宗於潛伏期曾逗留香港。第一宗個案12639涉及一名15歲女病人，居於淺水灣淺水灣道56號2座。她乘坐私人飛機於12月12日前往美國，並於12月28日由美國抵港，抵港時在臨時樣本採集中心檢測結果呈陰性。

根據從加強監測A組指明地區（高風險）抵港人士的規定，她在竹篙灣檢疫中心接受首四天檢疫，期間於12月29日的樣本呈陽性，同日開始出現喉嚨痛，涉及N501Y和T478K變異病毒株。



第二宗個案12641涉及一名13歲男病人，居於堅尼地城龍華街20號觀龍樓1座。他於12月16日前往英國，離港前於12月15日進行的檢測結果呈陰性。他從英國乘搭航班CX252於12月25日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心檢測結果呈陰性。根據從加強監測A組指明地區（高風險）抵港人士的規定，他在竹篙灣檢疫中心接受首四天檢疫，其後轉到指定檢疫酒店繼續進行檢疫，期間於12月29日的樣本呈陽性。病人沒有病徵，涉及N501Y和T478K變異病毒株。



第三宗個案12648涉及一名16歲男病人，居於東涌藍天海岸2座，是早前輸入個案（個案12624）的家人。他於12月16日前往美國，離港前於12月16日進行的檢測結果呈陰性。他與個案12624從美國乘搭航班CX881於12月28日抵港，他抵港時在臨時樣本採集中心檢測結果呈陰性。

由於個案12624檢測結果呈陽性，他被界定為密切接觸者而送往竹篙灣檢疫中心接受檢疫，期間於12月29日的樣本呈陽性。病人沒有病徵，涉及N501Y和T478K變異病毒株。他就讀於英基學校協會西島中學。

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記者：伍瑋瑋



