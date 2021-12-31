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【熔斷機制】菲律賓航空馬尼拉及國泰航空三藩市航班　禁止抵港兩周

社會 21:09 2021/12/31

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衞生防護中心接獲台灣當局通報一宗當地確診個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，今日（31日）新增19宗新冠病毒確診個案，至今本港個案累計12,650宗（包括12,649宗確診個案和一宗疑似個案）。新增個案中，其中2宗是與輸入個案相關的病例，兩名患者沒有外遊紀錄，同時香港至今共錄得87宗涉及Omicron的個案。

中心晚上表示，由於國泰航空營運於12月30日由美國三藩市飛抵香港的航班（CX873）有3名乘客經抵港檢測而確診新冠肺炎，以及菲律賓航空營運於12月30日由菲律賓馬尼拉飛抵香港的航班（PR300）有6名乘客經抵港檢測而確診，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止國泰航空及菲律賓航空營運的客機在12月31日至2022年1月13日期間分別從三藩市及馬尼拉著陸香港。

中心又指在12月29日接獲台灣當局通報一宗當地確診個案，涉及一名65歲女病人，居於灣仔駱克道57-73號粵海華美灣際酒店，她於12月14日乘坐航班CX494離開香港前往台灣。

該名女病人曾於12月12日在香港進行檢測，結果呈陰性，12月27日在台灣抽取的樣本結果呈陽性。病人沒有病徵，她7月27日及10月19日於台灣接種兩劑阿斯利康疫苗。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋
 

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