【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】

▲ 涉Omicron確診者曾訪地區21處列入強檢名單，包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤。（經濟日報資料圖片）

本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播，昨日(31日)新增19宗新冠肺炎確診個案，全部懷疑Omicron變種個案，食衞局局長陳肇始昨稱，近日連續有4位國泰航空公司的機組人員確診，其中一人曾到望月樓，首次發現變種病毒Omicron在本地傳播，反映有輸入個案已進行社區。詳情請見【下一頁】

【望月樓群組】34歲男食客確診 曾到屯門「牛角」餐廳、曾到葵芳看電影「蜘蛛俠」

食衞局因應4宗於潛伏期間曾留港的初步確診或確診輸入個案，及1宗與輸入相關的初步確診個案，有21個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於指明期間及時段，身處指明地點的人士，包括全職、兼職、替假員工或訪客等，都須接受強制檢測：

【指明地點時間及時段】

九龍灣九龍灣國際展貿中心

指明時間及時段：2021年12月27日下午5時至下午7時

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日、2022年1月3日、2022年1月8日、及2022年1月15日

屯門醫院地下急症室

指明時間及時段：2021年12月30日上午9時30分至下午12時30分

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日、2022年1月2日、2022年1月3日 、2022年1月6日、2022年1月11日、及2022年1月18日

銅鑼灣謝斐道Tower 535小曼谷泰國美食站

指明時間及時段：2021年12月30日下午6時至下午9時

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日、2022年1月2日、2022年1月3日 、2022年1月6日、2022年1月11日、及2022年1月18日

天水圍天瑞體育館

指明時間及時段：2021年12月30日下午4時至下午6時

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日、、2022年1月2日、2022年1月3日、2022年1月6日、2022年1月11日、及2022年1月18日

香港國際機場一號客運大樓7樓can.teen

指明時間及時段：2021年12月29日下午5時至下午6時

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日、2022年1月2日、2022年1月5日、2022年1月10日、及2022年1月17日

天水圍天澤商場3樓爭鮮迴轉壽司

指明時間及時段：2021年12月24日下午3時至下午4時或2021年12月28日下午4時至下午5時

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日、2022年1月4日、2022年1月9日、及2022年1月16日

天水圍天澤商場2樓薩莉亞意式餐廳

指明時間及時段：2021年12月25日下午7時至下午9時

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日、2022年1月6日、及2022年1月13日

旺角彌敦道720-722號家樂樓Revery Beauty

指明時間及時段：2021年12月24日下午1時至下午3時

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日、2022年1月5日、及2022年1月12日

中環香港四季酒店大堂ARGO

指明時間及時段：2021年12月23日下午4時至下午7時

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日、2022年1月4日、及2022年1月11日

大嶼山亞洲國際博覽館一樓15號鋪Arena Kitchen

指明時間及時段：2021年12月20日中午12時至下午3時

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日、及2022年1月8日

荃灣大鴻輝(荃灣)中心地一品雞煲火鍋

指明時間及時段：2021年12月17日下午8時至下午11時

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日、及2022年1月5日

天水圍天澤商場3樓天澤全科醫務所

指明時間及時段：2021年12月28日下午3時至下午5時

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日、2022年1月4日、2022年1月9日、及2022年1月16日

西營盤皇后大道西484-496號地下及閣樓麥當勞

指明時間及時段：2021年12月13日下午5時至下午6時

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日

香港國際機場一號客運大樓5樓5X511室香港機場地勤服務有限公司禁區辦公室

指明時間及時段：2021年12月19日下午6時至下午10時、2021年12月20日下午6時至下午10時、2021年12月21日下午6時至下午10時、2021年12月22日下午6時至下午10時、2021年12月26日下午6時至下午10時或2021年12月29日下午6時至下午10時

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日、2022年1月2日、2022年1月5日、2022年1月10日、及2022年1月17日

金鐘太古廣場二期LG1樓GreatFood Hall

指明時間及時段：2021年12月13日下午7時至下午9時

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日

上環德輔道西33號29樓Soho House Hong Kong

指明時間及時段：2021年12月27日下午9時至下午11時

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日、2022年1月3日、20221月8日、及2022年1月15日

堅尼地城卑路乍街17-35號及堅彌地城海旁36-38號A及B鋪百佳超級市場

指明時間及時段：2021年12月18日下午8時至下午10時或2021年12月20日下午8時至下午10時

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日、及2022年1月8日

銅鑼灣時代廣場8樓及9樓豐澤

指明時間及時段：2021年12月20日下午3時至下午6時

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日、及2022年1月8日

銅鑼灣崇光百貨

指明時間及時段：2021年12月20日下午3時至下午4時

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日、及2022年1月8日

【指明用交通工具】

由朗屏站開出往機場（地面運輸中心）路線號碼A37線的龍運巴士

指明時間及時段：2021年12月21日中午12時至下午3時、2021年12月22日中午12時至下午3時、2021年12月29日中午12時至下午3時或2021年12月31日上午9時至上午11時

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日、2022年1月2日、2022年1月5日、2022年1月10日、及2022年1月17日

由屯門市中心開出往機場(地面運輸中心)路線號碼E33的龍運巴士

指明時間及時段：2021年12月22日下午6時至下午8時

須檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1日、2022年1月3日、及2022年1月10日

此外，因應早前4宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案及2宗與輸入相關初步確診個案，於指定期間曾身處56個指明地方的人士需要再次進行檢測：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：陳正怡