【新年假期】2022年新增5月8日佛誕假期　法定假將逐步加至每年17天【附請假攻略】

▲ 2022年新增5月8日佛誕假期，隨後勞工假逐步加至每年17天。（經濟日報資料圖片）

2022年伊始，勞工處指根據《2021年僱傭（修訂）條例》，法定假日由今年起至2030年逐步增加至17天。今年起新增的法定假日為佛誕，今年佛誕假期為5月8日，而未來新增法定假日依次為聖誕節後第一個周日（2024年起）、復活節星期一（2026年起）、耶穌受難節（2028年起），及耶穌受難節翌日（2030年起）。

以5天工作制的上班族作參考，因應今年新增佛誕假期於星期日，翌日將訂為補假，而翌日5月9日為星期一，換言之「打工仔」可連放3日假。

值得一提是，今年農曆年初一至初三屬2月1日至3日，由星期二至星期四，只要請1月31日（星期一）及2月4日（星期五），就可自製9日長假。

【公眾假期】2022年請假攻略自製長假期 聖誕連2023年元旦請3日放10日

處方提醒，《僱傭條例》下所有僱員，不論其工作時數及年資，均可享有法定假日，如僱員在緊接法定假日之前已按連續性合約受僱，即連續受僱於同一僱主四星期或以上，而每星期最少工作18小時，滿三個月，便可享有假日薪酬。

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責任編輯：陳正怡