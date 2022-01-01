【MIRROR入侵街市】海鮮檔貼鏡仔姜濤Lokman巨型海報　青衣街坊師奶受落︰因為咁買咗2條魚

▲ 青衣街市有海鮮檔貼鏡仔姜濤Lokman巨型海報，勁吸客。

本地人氣男團MIRROR魅力沒法檔，男老年少都大愛12位鏡仔，有青衣街市海鮮檔檔主是粉絲，近日將姜濤及Lokman巨型海報張貼在檔口當眼位，吸引不少街坊幫襯，就連陳志雲看到都忍不住影相放上網分享，志雲大師驚嘆︰「姜濤真係無處不在㗎！」

青衣海鮮檔貼MIRROR海報

節日檔期，不少家庭會食餐好大魚大肉，街市的海鮮檔總會人頭湧湧，位於青衣綜合大樓（市政大廈）青衣街市一海鮮檔卻寧舍受歡迎，吸引不少街坊師奶靚太幫襯，原來是姜濤駐場，有一張巨型姜B海報貼在檔口位置，非常吸睛。前TVB業務總經理陳志雲路經也停下來打卡。

周四（30日），陳志雲在facebook發文，分享了他在街市海鮮檔見到的景像，照片所見，一張大型姜濤海報旁有道地街市風味，跟寫有「日本北海道頂級大海貝」的發泡膠、紅色背心膠袋放在一起，海報上更掛有聖誕裝飾，似乎姜B比起大量游水海鮮更吸引。志雲大師驚嘆︰

姜濤真係無處不在㗎！#喺街市發現姜濤蹤影。

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生意好好非常吸客

有關帖文引起很多網民留言，有借用姜濤的歌曲《蒙著嘴說愛你》表示這是街市海鮮檔的《蒙著咀說蛤蜊》，有網民表示「姜同海鮮prefect match呀」，笑指姜B是煮海鮮常配搭的「薑」，大可煮「姜葱蟹」等菜式，有助辟走魚腥味。

有很多人因而前來，非常吸客，有網民留言表示「勁呀！老闆話生意好好呀！」，亦有女網民表示「我都因為咁，買咗兩條魚」。更多言見下圖︰

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遭投訴海報現已下架

除了姜濤之外，海鮮檔之後亦貼有同款的MIRROR隊長Lokman的巨型海報，據悉因為檔主一家，包括老闆娘、丈夫及仔女都是鏡粉，仔女不時會落檔口幫手，老闆娘決定貼海報，工作醒神些自肥之外，又可跟街坊happy share，可惜最新消息是遭投訴，海報現已下架。

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責任編輯︰王明芳