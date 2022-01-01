【新冠肺炎】袁國勇指為未來大流行做準備須加強研究監測　促港府支援港科院發展

▲ 袁國勇指為未來大流行做準備須加強研究監測。(經濟日報資料圖片)

新冠Omicron變種病毒襲港，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇提到，港大兩年前已做好噴鼻疫苗種子，惟本港無疫苗生產能力，亦無足夠投資，致進展非常緩慢；認為除開發安全有效疫苗平台外，亦須修改及制定所有學校、餐館等通風要求，減少空氣傳播，更需徹底改革追蹤接觸者的技術。

港大微生物學系講座教授袁國勇於港台《香港家書》提到，疫情之初不少國際權威所作的防控建議，包括反對全民戴口罩，惟後來被證明是強差人意，亦被證明是不明智；強調面對新問題時，儘管最初有很多反對聲音，仍然應考慮挑戰傳統方法和教條，採取創新和針對性的措施，才可以領先流行病三步，防患於未然 。

他直言，港大2年前就已經做好噴鼻疫苗種子，但是由於香港沒有疫苗生產能力，也沒有足夠的投資，所以進展非常緩慢；認為除開發安全有效的疫苗平台外，必須修改和制定所有學校、餐館、會議廳或娛樂設施的通風要求，以減少空氣傳播，而追蹤接觸者的技術非常落後，亦需要徹底改革。

袁國勇稱，要為未來大流行做準備，就需對新病毒進行更廣泛和持續的動物監測，監測其進化並評估其跳進人類的風險，從而了解病毒起源的動物宿主，並須支持對快速多重檢測或無偏見基因測序作診斷的研究。

不過他直言，本港擁有世界一流水平的科學家，香港科學院卻缺乏政府的定期資助，只可申請短期項目政府資助，甚至尋求私人捐贈，形容情況令人沮喪，如果期望香港成為國際科研中心或大灣區的矽谷，政府必須提供經常資源來支持香港科學院的持續運作和發展。

袁國勇補充，瑪麗醫院擁有世界一流的生物安全第三級實驗室，卻無一個臨床傳染病中心，醫院翻新工程被推遲超過18 年，希望可於自己退休前，看到一個新建成的現代臨床傳染病醫療中心。

他又補充，與全球暖化一樣， 新冠肺炎大流行可以被視為，大自然對不斷增加的全球人口和人類行為報復，人類不斷破壞野生動物的生態系統，街市衞生環境惡劣等，除非改變這些行為，否則可預計會出現更多流行傳染病，強調為保護下一代，必須保護大自然，不可以再次忽視流行傳染病帶來的警告。

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責任編輯：陳正怡