【娛圈喜訊】吳卓羲不直接否認與菊梓喬拍拖　Ron帶家人齊捧緋聞女友Hana場

在除夕夜晚於中環海濱活動空間舉行的《2021美麗的夜 香港跨年演唱會》內，菊梓喬（Hana）為表演者之一，與她一直傳緋聞的吳卓羲（Ron）不但不避嫌前來捧場，更現身後台接受傳媒訪問。

事因在今年9月10日凌晨，吳卓羲於個人微博出Post並Tag菊梓喬，可是沒配文也沒配圖，即惹來網民猜測「盡在不言中」，此舉是公開戀情，可是二人事後否認拍拖。

【逃獄兄弟2】吳卓羲與200磅張建聲對打 Ron以一敵四大呼過癮

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不直接否認拍拖

到昨晚（12月31日），吳卓羲前往《2021美麗的夜 香港跨年演唱會》捧場，更走入後台大方接受訪問。他直言Hana有邀請他捧場並形容：「大家都係好朋友。」」

而Ron更透露與家人更一同前來支持，難道Hana已經成功「融入家中」？不過Ron稱，除睇Hana外，也睇其他歌手演出。

至於被追問菊梓喬是否他的女友，Ron沒有直接否認或承認，只回答：「唔講呢啲！」而且更說：「我嚟呢到都預咗見到大家，其實我嚟得仲怕咩？」似乎已在暗示與菊梓喬的關係。

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