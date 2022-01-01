【新冠肺炎】新增17宗確診個案14人疑染Omicron　另再多8人染Omicron

▲ （經濟日報資料圖片）

本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播，本港今日(1日)再增16宗新冠肺炎輸入個案及一宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，至今累計12,667宗。

個案包括12宗無症狀感染，有14人帶N501Y及T478K變異病毒株，懷疑感染Omicron病毒，1宗的變異病毒株檢測結果待定，餘下1宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測；個案涉及4男13女，年齡介乎20至54歲。輸入個案當中，3人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，13人由A組指明地區（高風險）抵港，十人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，六人於檢疫期間檢測結果呈陽性。

過去14天累計報告136宗新型冠狀病毒的陽性檢測個案。3宗為與輸入個案有流行病學關連的個案，其餘均為輸入個案。



此外，根據公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案12606、12608、12613、12614、12615、12637、12649及12654均帶有變異病毒株Omicron。這些個案涉及八名男病人，年齡介乎16至76歲，四人於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測呈陽性，三人於檢疫期間檢測結果呈陽性，一人到公立醫院求診時的檢測結果呈陽性。連同上述個案，香港至今共錄得95宗涉及Omicron的個案。



另外，早前衞生防護中心到個案12611、12637和12654曾同時段光顧的又一城望月樓視察，採集的44個環境樣本均呈陰性。此外，根據公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，個案12609、12611、12637和12654的病毒基因排序相同。

昨日(31日)新增19宗個案，10男9女，介乎13至76歲，全屬懷疑Omicron變種病毒個案及已接種新冠疫苗；當中有17宗屬輸入個案；另有16宗初步陽性個案。詳情請見【下一頁】

而昨日新增的個案中，包括一名望月樓食客，34歲建築工人，居屯門藍地屯子圍村屋，已接種2針疫苗，曾於12月27日下午約2時半至4時，與3名家人到望月樓用膳，與染疫空少的飯桌有10米距離，曾到屯門「牛角」餐廳、亦曾到葵芳看電影「蜘蛛俠」。詳情請見【下一頁】

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責任編輯：黃小冰