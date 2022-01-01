【新冠肺炎】孔繁毅倡逐漸擴大疫苗氣泡至公園街市　料復必泰將交下調接種年齡至5歲申請

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅表示，對疫情發展持觀望態度，要觀察接下來7至14日有沒有更多相關食肆或曾經接觸患者的人有否感染，就會知道是否存在社區爆發；他又指出，Omicron變種病毒傳播力高，較Delta高2至3倍，且潛伏期更短，相信若有社區爆發，疫情發展的速度將較快和嚴重，建議若未來2至3天有更很多人感染，要及時收緊防疫措施，如食肆要恢復四人一枱、卡拉OK等有機會需脫口罩的地方要限制人數或關閉。

孔繁毅贊成農曆新年前收緊疫苗氣泡措施，認爲是很好的誘因和鼓勵，有助提高接種率，又認爲農曆新年後也可能要考慮收緊至接種2針才可以去公衆場所。

他表示，雖然措施有強迫性，但歐洲很多國家也已強迫民衆打針，且措施可以保護沒有接種疫苗的人士，亦建議疫苗氣泡要慢慢再收緊，如規定進入街市及公園要接種疫苗等，推使長者接種疫苗，因長者是最高危人士，若疫情爆發，沒接種疫苗的長者感染後有較大機會要進入深切治療部。

他亦認爲暫時不需要透過立法強迫市民打針，認爲收緊疫苗氣泡已有誘因，若措施推出後接種率仍未達標，可再考慮收緊。

他又提到，是次疫情不幸地源自機組人員中的害群之馬，認爲目前要求機組人員檢疫7天只是緩兵之計，長遠遠航運業不可能長期隔離7天，非平衡的做法，反而機組人員應盡快接種第三針，因接種第三針中和抗體會大幅提升，且航空公司也要加強内部罰則，有機組人員沒有遵守防疫措施，或要解雇。

孔繁毅又表示，歐洲及美國監管當局已批准將「復必泰」疫苗的接種年齡放寛至5至11歲，指相關臨床數據顯示，疫苗對兒童有效及安全，相信復必泰短期內將提交降低接種門檻到5至11歲的意向書；惟兒童接種劑量有別成人，加上歐美大量採購兒童劑量的新冠疫苗，擔心會出現供應短缺。

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記者：黃小冰