【司長網誌】李家超冀與新一屆立法會議員保持良性溝通合作　同建設香港

▲ 政務司司長李家超祝願市民新年進步、身體健康。（李家超網誌）

政務司司長李家超今（1日）發表網誌，向全港市民送上祝福，祝願市民新年進步、身體健康。他指，過去一年充滿了不同的挑戰，新冠疫情仍困擾香港，但香港整體活動正常，經濟亦已穩步復甦，社會回復安全和穩定。

李家超又指，新一屆立法會任期由一月開始，期待與新一屆立法會議員保持良性溝通和合作，共同為建設香港作出貢獻。

李家超表示，未來一年，政府會繼續努力提升自身的競爭力，發揮「一國兩制」的優勢，融入國家發展大局，把握粵港澳大灣區建設和「一帶一路」建設的發展機遇，同時把香港發展得更好，讓香港再創高峰；亦會繼續強化香港作為國際大都會的地位，積極向海外拓展，與世界接軌，鞏固香港成為聯繫世界的通道，提升香港作為國際城市的角色。

他又提到，今年香港特區成立二十五周年，已籌備了逾百項遍佈全球的慶祝活動。14個香港駐海外經貿辦事處會舉辦一連串活動，例如在泰國曼谷舉辦「香港周」以及在歐洲一些城巿舉辦「香港月」，向世界各地推廣香港獨特優勢及無限商機，強化香港作為國際城市的地位和吸引力。

而在本地方面，政府將招募青年人加入成為二十五周年慶典活動青年大使，為了鼓勵青年在創科領域發展事業，也將會舉辦一系列與創新及科技相關的慶祝活動，例如「大灣區院士高峰論壇」及「2022互聯網經濟峰會」。

此外，政府會在各區公園舉行嘉年華會、水上活動遊戲、親子營及寵物嘉年華等多元化的節目，讓大朋友小朋友都可共同參與。又指已要求政策局、部門及主辦機構在舉辦活動前做足防禦工作和做好不同預案，讓慶祝活動既精彩亦安全。

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責任編輯：黃小冰