【國旗國徽法】多間大學舉行升旗禮　楊潤雄：「旗幟鮮明」增強大家的向心力

▲ 理大今於校内舉行升旗禮。（理大提供）

國旗國徽法生效後，學校今日（1日）起要每日升旗。教育局局長楊潤雄表示，希望透過升旗培養同學的國家觀念，「旗幟鮮明」增強大家的向心力；另理大、嶺大及教大今日於校内舉行升旗禮。

楊潤雄在社交媒體發文指，他和所有學校同工都有着共同教育目標，望栽培學生成為有識見、有承擔，具國家觀念、香港情懷、國際視野的人才。而國旗於指定日子及每個上課日在校園徐徐升起，意義十分重大，「旗幟鮮明」增強大家的向心力。他又祝學生學業進步，事事順利。

創新及科技局局長薛永恒、理大校董會主席林大輝及校長滕錦光，以及五百多位理大師生等，今出席校園升旗儀式。滕錦光表示，新一年理大除每天在校園升掛國旗及於重要日子舉行升旗儀式外，每周一早上八點亦會舉行升旗儀式，由理大管理層、師生及職員出席參與，以深化理大師生員工的國家觀念和對國家的歸屬感。

嶺大指，為推廣國民教育和培養學生的國家觀念和國民身分認同，今天舉辦升國旗典禮，且今天起，每個上課日將於校園升國旗及每周舉辦升國旗儀式，歡迎學生和教職員出席；又指計劃成立由學生組成的升旗隊主持升旗禮。

教大今早亦在大埔校園舉行升旗儀式，指即日起，將於每個教學日在校園升掛國旗、區旗及校旗，並將於每個周一早上及包括元旦、香港特區成立紀念日以及國慶日的特別日子舉行升旗儀式。

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責任編輯：黃小冰