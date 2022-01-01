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【國旗國徽法】學校今起須每日升旗　多間大學舉行升旗禮

社會 12:56 2022/01/01

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理大今於校内舉行升旗禮。（理大提供）

國旗國徽法生效後，學校今日（1日）起要每日升旗。理大、嶺大及教大今日於校内舉行升旗禮。

創新及科技局局長薛永恒、理大校董會主席林大輝及校長滕錦光，以及五百多位理大師生等，今出席校園升旗儀式。滕錦光表示，新一年理大除每天在校園升掛國旗及於重要日子舉行升旗儀式外，每周一早上八點亦會舉行升旗儀式，由理大管理層、師生及職員出席參與，以深化理大師生員工的國家觀念和對國家的歸屬感。

嶺大指，為推廣國民教育和培養學生的國家觀念和國民身分認同，今天舉辦升國旗典禮，且今天起，每個上課日將於校園升國旗及每周舉辦升國旗儀式，歡迎學生和教職員出席；又指計劃成立由學生組成的升旗隊主持升旗禮。

教大今早亦在大埔校園舉行升旗儀式，指即日起，將於每個教學日在校園升掛國旗、區旗及校旗，並將於每個周一早上及包括元旦、香港特區成立紀念日以及國慶日的特別日子舉行升旗儀式。

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責任編輯：黃小冰

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