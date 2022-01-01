【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金

▲ 迪士尼金卡年票取消免費泊車，變為私家車日泊$220。

很多一家大細經常去迪士尼，會選擇購入樂園年票「奇妙處處通」，多次入場會化算之外，更有其他優惠，包括泊車及餐飲折扣。近日有購買金卡的網民發現免費泊車被取消，如私家車日泊計變相要$220，大呻沒被通知早知不續會，「我買金卡就係為咗泊車」！

金卡年票取消免費泊車

有多位網民近日在facebook群組「迪士尼買賣交換分享 Disney’s Sharing Platform」發帖，發現金卡年票的條款有改動，她早前見有7折優惠才續會，當時沒有職員通知她將會取消優惠，有感被「搵笨」。現時奇妙處處通樂園年票分有3級別︰銀卡、金卡和白金卡，以成人價錢計分別為$1,278、$2,228和$3,998，優惠不同。發現泊車優惠有改動的網民表示︰

之前推出續會多一個月優惠，但金卡泊車無端端變咗2022年3月22日開始要俾錢，係咪可以叫佢退返錢唔再續，我買金卡就係為咗泊車，如果唔係我只會買銀卡。

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私家車日泊變$220

從香港迪士尼樂園官網，在有關優惠泊車的資料一欄，指出年票會員（小童除外）每日上午8:30至關園後2小時於樂園停車場享泊車優惠，銀卡會員可享私家車以正價停泊費減$40或電單車減$15、白金卡會員可免費泊車等。金卡卡主本來是跟白金級別一樣可免費泊車，但現時泊車條款改為︰

金卡會員於2022年1月1日至2022年3月21日可享最多24天免費泊車。其後，金卡會員可享私家車以正價停泊費減$40或電單車以正價停泊費減$15。

不再駕車到迪欣湖玩

網民表示原價私家車日泊是$260一日，金卡減$40的話是$220，非常不化算，大呻明明入會寫一年免費泊24次，就算不是入樂園玩，也會駕車到附近迪欣湖玩，認為樂園此舉迫人升白金而失望︰

應該在人哋續會時講清楚，而唔係突然改呢啲優惠，所以我唔會升白金，如果真係，希望佢會退款，我唔續了。

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致電客戶服務證實

有網民於今日（1日）另發帖，表示剛致電去客戶服務問3月22日後的泊車安排，已證實金卡不會再有免費泊車優惠，「同埋佢話之前新續約果啲禮遇都會有改變」，她有感受騙，想投訴「係咪消委會見……」。

可是，網民認為向消委會投訴的成效不大，因細看《「奇妙處處通」條款及細則》5.9 ，列明「本公司有權隨時及不時終止或暫停任何優惠，而不作事先通知」。

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責任編輯︰王明芳