【新冠肺炎】范鴻齡憂本地確診再急升未來數天是關鍵　已為最壞情況做最好準備

▲ （醫管局提供照片）

醫院管理局主席范鴻齡今日(1日)發表網誌，提到剛確診數宗變種病毒相關的本地感染個案，即使醫管局已做好準備，但面對社區感染，仍然非常憂心本地確診數字會再一次急速上升，強調未來幾日將是關鍵；政府及醫管局新年前召開跨部門會議，已為應付Omicron變種病毒及第五波疫情制訂應變方案。

他續指，醫管局已經決定重新啟用位於亞洲國際博覽館的社區治療設施，接收病情較穩定的新冠肺炎病人，各醫院亦已安排好人手，會抽調醫護到社區治療設施當值，以騰出香港感染控制中心和醫管局傳染病中心的病床，接收其他更有醫療需要的病人。

范鴻齡稱，大除夕不少市民出外慶祝，不同地點也舉辦跨年倒數活動，惟變種病毒Omicron的威脅難以避免，呼籲市民節日慶祝時亦不忘抗疫，時刻謹記遵守各項防疫措施，盡快接種疫苗，就算不幸感染新冠病毒，出現的併發症都相對輕微。

他形容醫管局已為最壞的情況做了最好的準備，醫管局轄下疫苗接種站，亦會為長者和長期病患人士服務；踏入2022年最大的願望，是成功克服疫情。

最新影片推介：【活得健康啲】癌末剩數個月壽命活近一年 90後女生繼續追夢盼過30歲生日

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡