【張敬軒演唱會】與MC $oHo & KidNey唱《倒轉地球》　七仙羽贈言軒仔：一路向西

▲ 張敬軒演唱會邀MC $oHo & KidNey、吳家忻（Kayan9896）及七仙羽任嘉賓。

張敬軒在紅館舉行的《The next20》演唱會在昨晚（12月31日）與觀眾一同在除夕大倒數，軒仔更請來MC $oHo & KidNey、吳家忻（Kayan9896）及七仙羽任嘉賓，笑聲叫聲核爆整個紅館，軒仔安歌兩次，觀眾仍不願離場，最後第三度安哥，軒仔再上台多一首歌，觀眾才依依不捨離去。

昨晚來到嘉賓環節，軒仔同觀眾講：「2021來到最後一日，無論今年發生所有唔好嘅，唔順利嘅嘢，我決定用呢首歌送走佢 ！」然後音樂響起，大家即已知道是《係咁先啦》，MC $oHo & KidNey、Kayan9896亦升上來，全場觀眾企起身大合唱。

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唱《倒轉地球》倒數

之後，MC $oHo & KidNey、Kayan9896接著又唱了《Black Mirror》。接下來進入倒數時間，蘇致豪及許賢、吳家忻再台上與軒仔及觀眾齊倒數，並全場大合唱《倒轉地球》，氣氛hit爆。

倒數後再有驚喜，軒仔請另一位嘉賓七師傅出場，場內馬上「核爆式」歡呼尖叫，嘈到軒仔說話大家也聽不到，他要叫大家靜一靜，然後軒仔笑住說：「大家見到我未婚妻咁開心...」七師傅即刻回話：「吓！我哋乜都未做過喎，咪好唔抵....囉。」笑到全場肚痛。

然後軒仔回應： 「你又講得啱，但係我好保守，有啲嘢，我要結咗婚先做....你今日綵排叫我咩話？你記唔記得？」七師傅答 : 「老公....唔係....軒公」又引來觀眾狂叫狂笑。

軒仔亦笑稱：「今日聽到呢個字，個心離一離，新年流流...」此時七師傅拖住軒仔手問：「你隻手咁凍，你係咪嚇親？做足18場，日日咁唱真係好辛苦...」軒仔就好識做話：「你帶溫暖比我咪得囉。你有咩祕方教我補下身？」七師傅竟回答：「下一世唔好做歌星啦，太辛苦啦！做國皇算啦你。」

然後軒仔笑著反問：「吓？國皇後宮佳麗三千，我個腎點搞？」七師傅淡定回答：「你剩係獨愛一個人咪得囉。」笑到大家標眼淚。

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合唱《月亮代表我的心》

任演唱會嘉賓，七師傅當然要唱歌，為表達對軒公的愛，七師傅選《月亮代表我的心》與軒仔合唱。唱畢，觀眾大叫軒仔「嘴佢！」

可是他最初聽不清楚，反問觀眾：「咩話？娶佢？哦...嘴佢....」此時七師傅搶答：「我OK㗎！」又再令觀眾核爆式起哄，軒仔更是笑到說不出話來。

當冷靜下來，他用疫情來推卻，料不到七師傅話：「但係你聽下佢地啲聲！」全場觀眾即刻拆台一樣大叫揼地，軒仔盛情難卻，師傅再來多句：「你錫邊度都得！」即引來十級半地震，軒仔唯有吻師傅面頰一啖，師傅隨即問：「駛唔駛回禮㗎？」肉隨砧板上軒仔只好企定定任嘴。

親熱過後，師傅搞笑辯護：「柴J粉絲唔好嬲我，佢係屬於大家㗎。我都係搞下氣氛啫。」觀眾即歡呼聲又四起。

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叫軒仔一路向西

最後軒仔揚言今年得到七師傅嘴唇加持，一定好運過人，不如請師傅再加指點咩方位適合他，七師傅回答: 「我計過你條命啦，西面最適合你，你一路向西啦！成個紅館都係西面，我畀個錦囊你，你帶睡袋行李搬來紅館住啦。」

師傅又突然叫人拿出一個垃圾膠袋，話要送禮物給軒仔：「本來想送層樓畀你，但係我又驚爆緋聞，啲人話我包養你，所以我用好長時間，自己親手做份禮物比你，個垃圾袋係因為出來太趕啫。」接著由垃圾袋中拿出一個能量塔：「可以帶畀柴J，柴西你，日日咁開心！」