【國殤之柱】李國章形容國殤之柱為騙局　非象徵悼念六四

▲ 李國章形容國殤之柱是騙局。（資料圖片）

港大早前拆下校園內的「國殤之柱」，剛卸任港大校委會主席的李國章在電台節目中表示，「國殤之柱」非用以悼念六四，形容是一個騙局及「指鹿為馬」，而校方尋求法律意見後決定搬走。

李國章表示，創作人高志活製作「國殤之柱」原想紀念1995年美國奧克拉荷馬市爆炸案，柱中人像全為西人，惟美國政府拒絕接收，高志活後來找到支聯會，說將「國殤之柱」改成紀念六四事件，他形容，「國殤之柱」有點像騙局，變為悼念六四的象徵是「指鹿為馬」。

李國章又指，當年港大學生會未經申請便把雕像搬入港大校園，校方也擔心若遇颱風柱身倒下傷及途人，將由誰負責，故尋求法律意見，最終移走雕像。

至於港大校長張翔提早獲得續任，李國章表示，香港決定已諮詢各個學院及教務委員會，非因擔心張翔被「撬走」，又指校内各方幾乎人人認爲張翔表現出色，希望其留任，故決定不需要物色新校長，直接續約。

談及在任期間的工作，李國章提到，上任初時首次主持會議被學生包圍，他將責任歸咎於公民黨，認爲是公民黨號召，將自己勢力輸入院校，對年輕人洗腦以達政治目的。李國章又指，早前學生會評議會通過議案悼念刺警案疑犯是不可接受，但認爲最終學生願意道歉是好事。李國章又認為，若犯事的年輕人真心悔改，社會應給予機會，希望院校能重新錄取他們。

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記者：黃小冰