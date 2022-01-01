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【局長網誌】陳帆指將軍澳跨連接路工程終點在望　兩大基建成功「合龍」冀今年同步開通

社會 16:10 2022/01/01

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陳帆表示將軍澳跨連接路工程終點在望。（資料圖片）

運輸及房屋局局長陳帆今（１日）發表網址，祝願市民身體健康，新年進步，又指將軍澳連接路的工程終點在望。

陳帆指，自己上周四見證將軍澳跨灣連接路的主橋與將軍澳-藍田隧道的將軍澳海上交匯處連接工程（俗稱「合龍」）。

陳帆表示，整個「合龍」過程從起吊、調較到準確安放在橋墩上，只用了短短約1小時便宣布完成。他又提到，跨灣大橋工程的建造採用嶄新的「砌積木」組裝合成法，要在內地廠房進行大規模的場外預製組件，並利用先進的大型運輸和吊重建造機械，將預製組件運到香港，然後直接在工地進行裝嵌。

與傳統建造方案相比，使用大型預製組件能夠縮短現場澆築混凝土的需要，大大降低因天氣、工作環境變化等導致的不確定因素，並減少對海面交通的影響。

陳帆又指出，工程團隊現正全速推展將軍澳－藍田隧道及將軍澳跨灣連接路的後續工序，以期兩項基建能在今年同步開通，提供更便捷的道路連繫，直接往來將軍澳和觀塘，以及東區海底隧道。

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記者：黃小冰

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