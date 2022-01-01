【異搜店】楊玉梅霸氣惡罵衛志豪　憑兩招維持好身段成美魔女

▲ 《異搜店》

TVB劇《異搜店》本周單元故事《網上情緣》主角分別為陳自瑤飾演的容桂芳、沈可欣飾演的容桂芸、衛志豪飾演的葉永康及曹永廉飾演的舅父仔阿勝。

故事由德信（何廣沛飾）拾獲一部舊電腦開始，該部電腦雖已失靈，但偶爾卻會彈出內裏通信軟件IUQ的通話記錄，隨著一個又一個謎團被解開，一直以為自己當年是和阿芸譜出網戀的阿勝，最終發現原來當年與自己網上談心的是桂芳，最終阿勝更上演「英雄救美」救回桂芳一命…

而繼在劇中第一個單元已出場、飾演投資公司老闆玲姐的楊玉梅繼續在第二個單元出場。

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楊玉梅夠霸氣

奸狡惡毒的玲姐在上個單元出招令甄詠珊飾演的美娜坐監後，在第二個單元，玲姐對於多次厚面皮登門借錢的葉永康亦毫不留情，不但瞬間變臉施以下馬威，更數度出大絕「凌厲眼」嚇退眼中釘。

對於楊玉梅這股超強氣場，網民有讚無彈，紛紛留言表示佩服：「楊玉梅忽然萬朱莎華2.0」、「演技真係唔錯又自然，化咗妝都仲省鏡」、「霸氣十足」、「佢（個角色）之後應該有啲嘢」。

對於網民熱愛，楊玉梅自然相當感恩，由於楊玉梅之前在台慶劇《十月初五的月光》飾演壞母親同樣出色，笑問她出街會否被罵時，她笑謂：「 以前可能觀眾睇完太入戲會當街罵你，但現在觀眾非常有智慧，知道是演戲，所以我在外面的反應，是個個都讚，沒有人罵我哩。」

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三料亞姐季軍

現年56歲的楊玉梅當年中學畢業後任職護士，同時兼職當演員及模特兒，直到1990年參加亞姐並獲得最上鏡小姐、完美體態及第三軍，成為三料季軍，同屆冠軍為吳綺莉、亞軍施綺蓮。

保養得宜的楊玉梅靚足咁多年，堪稱是美魔女。她保養主要就是兩招：運動及注重飲食。

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在其個人社交平台不時上載練瑜伽的照片，可說十分注重健康。事實凍齡有術的楊玉梅，曾修讀營養與體重管理文憑，而且還考獲三科A的成績。

因此她勤做運動外，亦十分注意飲食，平時少吃辛辣及肉類食品，晚上減少進食澱粉質及甜品，她曾接受TOPick曾表示，多年來都控制住體重不超過100磅。