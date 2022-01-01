【判官乘客】8歲男童搭港鐵專注玩手機　乘客看不過眼要爸爸蹲下綁鞋帶

▲ 8歲童搭港鐵專注玩手機，要爸爸綁鞋帶，有乘客看不過眼。

近日，有名乘客搭港鐵時看到一名目測約8歲男童全程玩手機，要爸爸蹲下為他綁鞋帶，她看不過眼，網上投稿想公審該孩子，結果反被網民斥責，網民認為小朋友出街周身郁大吵大鬧，不少家長迫不得已會出動「電子奶嘴」，令孩子安靜下來，勸投稿人多體諒，勿隨意公審。

看不過眼兒子玩手機要爸爸服侍

有名網民於近日向facebook群組「生仔要考牌系列」投稿，日前她乘客搭港鐵遇到一對父子，看不過眼父子的行為，拍了相片欲公審。女網民表示相中的男童目測年紀沒有10歲，也起碼至少8、9歲，可能有感他應該有一定的自理能力、爸爸不應縱容孩子。

由等車到落車，佢嘅視線都冇離開過部電話，連佢老豆同佢講『鞋帶甩咗』都冇反應，然後佢老豆踎低同佢綁。

相片所見，投稿網民坐在港鐵車廂中，她對面有名坐著手持手機的男童，其旁邊有小型購物車，購物車上塊滑板，一名男士正彎身為男孩綁鞋帶，他們應是父子。

▲ 有港鐵乘客看不過眼一對父子的行為，拍了相片欲公審。（圖片︰生仔要考牌系列）

一家不知一家事

大部分網民看過有關帖文，沒有如投稿者認為父子有問題，反斥責投稿者不應以偏概全，有指「咁可能小朋友係特殊小朋友，一家唔知一家事，做乜影人，一陣唔俾佢玩，嘈到人，又俾你公審」、「可能人哋打到果個位唔停得機，唔得閒應你亦好正常，咁個細路見未落車，唔使咁心急綁，唔綁又唔一定會跌低嘅，係個老豆廿四孝自己心急姐」，網民不明白父子沒有騷擾到人，何以要被公審。

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此外，有網民表示老公也有幫她綁過鞋帶，另有曾幫女兒绑鞋帶，笑言應該也會被投稿人看不過眼。更有2位網民留言分享《太陽的後裔》劇照，男主角正蹲下為女主角綁鞋帶，諷刺也要投訴他們。更多留言見下圖︰

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留言一面倒斥責事主，少部分認同地表示「呢代小朋友太幸福，的確好難教」。另有網民為投稿者解畫，可能想指該小朋友無禮貌，家長提醒甩鞋帶依然掛住望電話無回應，不認同家長縱容孩子。

文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳