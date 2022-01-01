【炫富人妻】曬老公送鑽戒現金塞滿車炫富 人妻冧爆：沒錢我也願嫁

不少人會在網上炫富。越南一名女子近日在網上大曬丈夫送鑽戒及大曡現金塞滿車，並冧爆稱沒錢也願嫁。引起網民熱議。

綜合外媒報道，該名女子在在其fb上傳炫富短片，只見她坐在開篷名車上，身邊放了花束，其丈夫拿出一疊疊現金，然後逐疊交給她。她驚訝地問丈夫為何給她這麼多錢，老公則說是聖誕節前的禮物。美女笑得開心，將一叠叠現金放車上、連同鮮花、車匙，還曬出手上鑽戒，一臉幸福的樣子。

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報道指，現金共有20萬令吉（約37萬港元）。該名女子稱，自己年初春節前後送了20萬令吉給另一半，沒想到對方為了支持她創業，不僅回送了20萬，還多送了一顆鑽戒，讓她相當感動，並感謝老公一直在背後默默支持她，

雖然現在有了錢，但還是希望老公能一直愛我，就算你不富裕，我們還是可以結婚的。

貼文曝光後，引起網民熱議，有網民表示羨慕，並祝福他們；不過也有人質疑她炫富，並提醒她不要過度炫耀錢財，以免惹禍上身。

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責任編輯︰王明芳