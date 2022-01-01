【望月樓群組】本港單日再錄少於30宗初步確診　消息指再多一名望月樓食客初步陽性

本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播，早前一名國泰機組人員返港後確診，曾與家人到訪又一城望月樓進餐，同桌家人及一名非同枱食客染疫。詳情請見【下一頁】

消息指再多一名望月樓食客染疫，於竹篙灣檢疫期間確診。連同涉疫的國泰空少，至今已有4人中招。衞生防護中心指，至今已安排100名相關食客檢疫，當中有否初步確診個案仍調查中。

中心早前就個案12611、12637和12654曾於相同時段光顧的又一城望月樓視察，於視察行動中採集的44個環境樣本沒有呈陽性；此外，根據公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，個案12609、12611、12637和12654的病毒基因排序相同。

中心補充，今日錄得少於30宗初步確診個案，惟未有提供多少涉及輸入個案或輸入相關個案。

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責任編輯：陳正怡