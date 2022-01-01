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【第三針疫苗】2成半已完成兩劑接種滿半年者已打第三針　聶德權形容疫下勿心存僥倖促盡快接種

社會 18:07 2022/01/01

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公務員事務局局長聶德權今日到荔枝角公園體育館視察。（照片由公務員事務局提供）

新冠疫苗接種計劃由今日(1日)起進一步擴展，不論接種科興或復必泰疫苗，只要於次劑疫苗接種後6個月，就可接種第三劑疫苗。同時已接種首劑復必泰滿12星期的12至17歲青少年，亦可接種第二劑復必泰。

公務員事務局局長聶德權今日到荔枝角公園體育館視察，提到現時約有148萬人完成2針接種滿六個月，其中25%已接種第三針，呼籲合資格的市民在新年伊始應迅速行動，合力推高接種率，為本港社區建立保護屏障。

他又形容，疫情下不能心存僥倖，實際上亦正與傳播力增強的變種病毒株時間競賽，而新冠疫苗接種速度也須加快，強調特別是長者要盡快接種。

聶德權直言，超過487萬人接種疫苗所作出的努力，為香港築起的保護屏障，惟在來勢洶洶變異病毒株的威脅下，可能並不是想像中那麼堅固，亦可能不足以保護我們的醫療系統免於崩潰，呼籲市民接種好第一、第二劑疫苗的同時，亦請按時接種第三劑疫苗。

為便利市民接種疫苗，全港10間社區疫苗接種中心，其中9間延長開放時間至每天上午8時至下午8時；另外，公立醫院內的接種站亦已增至13間，流動接種站亦會由1月7日起增至2個。

市民亦可預約到提供科興疫苗的私家診所、參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構，以及醫院管理局提供科興疫苗的兩間普通科門診診所，接種疫苗。

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責任編輯：陳正怡

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