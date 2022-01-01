【叱咤樂壇】MIRROR齊人跳唱《BOSS》　RubberBand奪至尊歌曲大獎

▲ MIRROR《BOSS》摘專業推介第二位。（攝影：湯致遠）

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚（1月1日）於亞洲博覽館舉行，並頒發「專業推介叱咤十大」的十首歌曲。

第十位是2015年的生力軍泳兒，她以《荆棘海》首奪十大。她上台前已哭成淚人，一上到台就話裙子「Kick住咗」，然後就話沒想過可再上台。泳兒說要送歌曲的一句歌詞「能越過就有未來」給大家，叫大家要堅持自己的信念、不要放棄。

第九位是Anson Lo的《Megahit》，是首位MIRROR成員奪得十大位置，全場燈牌亮起教主先感謝魯生、花姐、MIRROR，是這獎對他很大意義，是鼓勵他做自己喜歡的音樂，希望大家新一年繼續妄想、繼續努力。

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專業推介叱咤十大第八位是岑寧兒的《風的形狀》，她說自己講快一點讓後面的人說，她感謝作曲、編曲與監製的林家謙與作詞的陳詠謙。

她希望今年出兩首歌、做表演。最後，她引用歌詞說「儘管會不安」，但仍然會有希望，祝大家新年快樂。

第七位是C Allstar的《集合吧 地球保衛隊》，做代表說感言的陳健安（On仔）特別感謝C Allfans，說粉絲的私訊讓他們想起做音樂的意義。

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「專業推介叱咤十大」第六位是MIRROR成員柳應廷的《狂人日記》。Jer感謝魯生、花姐、作曲人吳林峰、MIRROR，說會做多好聽的廣東歌。他引大讚吳林峰作歌好聽，請大家找他作歌。

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第5位是林家謙《神奇的糊塗魔藥》，家謙感謝創作團隊，感謝一枝烏龍茶啟發他，指歌曲今年幫助他很多，希望大家也可以「糊塗地」或者會得到更多。

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第4位是鄭融《多喝水》，第3位張敬軒的《俏郎君》，軒仔說今日有兩聲咳，所以不除下口罩，指大家最近也要小心。軒仔認為今年頒獎典禮對他很特別，因他今日做完紅館演唱會就趕來。

RubberBand摘至尊歌曲

第2位MIRROR《Boss》。隊長Lokman感謝魯生的信任與放任，感謝金生照顧他們的情感，AK則感謝監製與創作人Edan上台前向粉絲揮手，Stanley就合十表示感謝支持。

至尊歌曲是RubberBand《CIAO》，6號先請作曲人Patrick與6號太太Tim Lui說話。之後6號請大家要好好過，說無論去到哪裡，大家也是香港人。

記者：梁樂欣、陳淑霖