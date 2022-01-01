【張敬軒演唱會】黎明元旦任嘉賓 Leon新年送金句：打工仔加人工 娛樂 19:00 2022/01/01 分享： 熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查 ▲ Leon任嘉賓。 張敬軒《The Next 20》來到第八場，今日紅館開下午三點場，一月一日更請來天王黎明出場，紅館又再一次核爆。 Leon 載著一個happy new year眼鏡，合唱《眼睛想旅行》，升出來跟軒仔合唱，又唱又跳之後更把眼鏡拋出去送給現場觀眾。 Leon祝賀：「新一年見到老黎，夠曬老黎啦！重要眼睛想旅行！希望大家快d去到旅行啦。各位打工仔，就要更受尊重，加人工。」 最新影片： 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【張敬軒演唱會】與MC $oHo & KidNey唱《倒轉地球》 七仙羽贈言軒仔：一路向西 今日 15:42 【張敬軒演唱會】與MC $oHo & KidNey唱《倒轉地球》 七仙羽贈言軒仔：一路向西 【張敬軒演唱會】自爆初戀情人似梁詠琪 Gigi揭軒仔低調助朋友病父經歷 13:31 2021/12/31 【張敬軒演唱會】自爆初戀情人似梁詠琪 Gigi揭軒仔低調助朋友病父經歷 【張敬軒演唱會】衛蘭任嘉賓合唱《心亂如麻》 Janice強調自己年紀比軒仔細 16:32 2021/12/28 【張敬軒演唱會】衛蘭任嘉賓合唱《心亂如麻》 Janice強調自己年紀比軒仔細 你可能感興趣 【張敬軒演唱會】與MC $oHo & KidNey唱《倒轉地球》 七仙羽贈言軒仔：一路向西 今日 15:42 【張敬軒演唱會】與MC $oHo & KidNey唱《倒轉地球》 七仙羽贈言軒仔：一路向西 【張敬軒演唱會】自爆初戀情人似梁詠琪 Gigi揭軒仔低調助朋友病父經歷 13:31 2021/12/31 【張敬軒演唱會】自爆初戀情人似梁詠琪 Gigi揭軒仔低調助朋友病父經歷 【張敬軒演唱會】衛蘭任嘉賓合唱《心亂如麻》 Janice強調自己年紀比軒仔細 16:32 2021/12/28 【張敬軒演唱會】衛蘭任嘉賓合唱《心亂如麻》 Janice強調自己年紀比軒仔細 張敬軒 黎明 歌手 演唱會