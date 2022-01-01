【張敬軒演唱會】黎明元旦任嘉賓　Leon新年送金句：打工仔加人工

▲ Leon任嘉賓。

張敬軒《The Next 20》來到第八場，今日紅館開下午三點場，一月一日更請來天王黎明出場，紅館又再一次核爆。

Leon 載著一個happy new year眼鏡，合唱《眼睛想旅行》，升出來跟軒仔合唱，又唱又跳之後更把眼鏡拋出去送給現場觀眾。

Leon祝賀：「新一年見到老黎，夠曬老黎啦！重要眼睛想旅行！希望大家快d去到旅行啦。各位打工仔，就要更受尊重，加人工。」

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