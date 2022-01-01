【望月樓群組】再多一名50歲女食客確診　居馬鞍山雅典居

▲ 再多一名望月樓食客確診。（湯致遠攝）

衞生防護中心今晚（1日）公布再多一名望月樓的食客確診，令群組累計4人感染，包括國泰機組人員及其家人。新增的50歲女患者曾於12月27日約中午12時至下午2時在該餐廳用膳，她對新冠病毒檢測呈陽性，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。

中心指出患者她曾於5月24日及6月14日在香港接種兩劑復必泰疫苗，她在12月30日出現咳嗽和流鼻水的病徵，12月31日被安排到竹篙灣檢疫中心（檢疫中心）進行檢疫。

新增女病人為家庭主婦，居於馬鞍山西沙路600號雅典居第6座。因應個案帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，政府今晚將病人居住的大廈作出限制與檢測宣告。

同時，她於傳染期曾到訪的地點亦會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。病人的同住家人和於上述時間與她一同到望月樓用膳的人士已被列為密切接觸者和被安排到檢疫中心檢疫。

中心強烈呼籲曾於12月27日下午一時至三時到望月樓用餐的人士盡快致電中心熱線2125 1111或2125 1122，以便中心進行流行病學調查及接觸者追蹤工作。

▲ 馬鞍山西沙路600號雅典居第6座封區強檢。

就患者處所的圍封強檢行動，政府今日（1日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，晚上10時30分起限制馬鞍山西沙路600號雅典居第6座內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。

受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標明日（2日）上午約8時完成此行動。

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記者：伍瑋瑋