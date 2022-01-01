【叱咤樂壇】鄭欣宜首奪女金台上爆喊　張敬軒奪至尊唱片+男歌手金獎

▲ 欣宜奪女金。（攝影：湯致遠）

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚（1月1日）於亞洲博覽館舉行，並頒發「專業推介叱咤十大」的十首歌曲外，亦頒發幕後大獎及男女歌手獎。

作曲人大獎及編曲人大獎都由林家謙奪得，家謙很開心第一次拿編曲人大獎，笑說不懂編時會把歌曲歌手，感謝歌手們相信他。

監製大獎為Edward Chan；填詞人大獎是黃偉文

唱作人大獎分別是銅獎 : 林奕匡、銀獎 : 馮允謙、金獎 : 林家謙。

家謙感謝其他唱作人、Wyman與MV導演Sheng與Maggie，家謙說了一陣說話自己blank了。他再感謝購買了唱片支持的樂迷，說真的要課金支持，不論實體抑或是Digital平台，並唱出《難道喜歡處女座》。

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張敬軒首奪至尊唱片大獎。軒仔指自己在香港19年有虧欠，感謝香港人，也感謝Cousin Fung，對方替他唱和音，他也特別感謝廖志華、林家謙、填詞人陳耀森、MV導演Sheng與Maggie。

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組合銅獎 : Dear Jane；組合銀獎是MIRROR，Lokman感謝商台，感謝在場的與每一位與看電視的，因為很多時是他們成就了MIRROR。

金獎則是C Allstar，陳健安感謝一連串音樂人，感謝身邊三位兄弟，說不知道何時可以再上台。Jase說他們的音樂是做給香港人聽的。

欣宜奪金爆喊

女歌手銅獎是林欣彤，Mag與好友鄭欣宜在台下大力擁抱。銀獎得主黃妍，同樣是首奪叱咤女歌手獎項，Cath說這個獎不是自己，因為她擁有全宇宙最好的團隊與她同行。

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女歌手金獎鄭欣宜，Joyce上台前已落淚，並感謝聽她歌的朋友，她一直耿耿於懷，指報導稱她是藝人鄭欣宜，她一直拍劇、扮野、拍Youtube，希望可稱她是歌手鄭欣宜。希望大家以後會稱她是香港歌手鄭欣宜，欣宜唱出 《先哭為敬》感謝粉絲。

男歌手銅獎是馮允謙，Jay說：「每一次也不記得感謝Fans， I love you guys。」

男歌手銀獎林家謙，他在台上感謝粉絲，他說自己平日很少提起，因為他覺得自己的粉絲是樂迷，感謝他們低調地做應援。而男歌手金獎是張敬軒。

▲ 軒仔男金。（攝影：湯致遠）

記者：梁樂欣、陳淑霖