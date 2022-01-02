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【強制檢測】13個處所需強檢　包括觀塘一田超市及多條巴士線

社會 10:15 2022/01/02

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（資料圖片）

政府今日（2日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處13個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

1. 任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士(不論以何種身分身處該等地點，包括 但不限於全職、兼職和替假員工、住客及訪客)為指明類別人士：

  • 九龍觀塘開源道68號觀塘廣場

指明期間及時段：2021年12月28日上午11時 至中午12時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月4日、2022年 1月9日、2022年1月16日

  • 九龍觀塘觀塘道 418號apm LG層一田超市

指明期間及時段：2021年12月28日上午11時 至下午1時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月4日、2022年 1月9日、2022年1月16日

  • 九龍觀塘開源道64 號源成中心1樓鴻星中菜

指明期間及時段：2021年12月28日上午9時至 中午12時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月4日、2022年 1月9日、2022年1月16日

  • 新界沙田沙田正街 新城市廣場一期1樓126 號鋪BRICK LANE Deli

指明期間及時段：2021年12月30日上午11時 至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月3日、2022年 1月6日、2022年1月11日、 2022年1月18日

  • 灣仔港灣道6-8號 瑞安中心6樓P&G

指明期間及時段：2021年12月12日至2021年 12月21日 (曾身處指明場所 超過一小時)

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月9日

  • 鰂魚涌英皇道728 號K11 ATELIER King’s Road 1樓101號 鋪Ruby Tuesday

指明期間及時段：2021年12月21日下午6時至 下午10時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月9日

  • 灣仔謝斐道151- 161號金聲大廈地下E號 鋪Latter Café

指明期間及時段：2021年12月14日上午11時 至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日

  • 鰂魚涌康怡花園K 座(1-8室)

指明期間及時段：2021年12月12日至2022年1 月1日 (曾身處指明場所超過兩小 時)

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月5日、2022年 1月12日

  • 新界大嶼山東涌富 東街6號富東廣場富東 街市

指明期間及時段：2021年12月30日下午2時至 下午4時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月3日、2022年 1月6日、2022年1月11日、 2022年1月18日

2. 任何曾於以下指明期間及時段乘搭指明公共交通工具的人士 (不論以何種身分乘搭該交通 工具，包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客)為指明類別人士：

  • 由慈雲山(中)開出往鰂 魚涌路線號碼116的巴士

指明期間及時段：2021年12月29日下午8時至 下午10時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月5日、2022年1 月10日、2022年1月17日

  • 由耀東邨開出往灣仔北 路線號碼2A的新巴

指明期間及時段：2021年12月29日上午9時至 上午11時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月5日、2022年1 月10日、2022年1月17日

  • 由藍田站開出往烏溪沙 站路線號碼89D的九巴

指明期間及時段：2021年12月28日上午11時至 下午1時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月4日、2022年1 月9日、2022年1月16日

  • 來往映灣園及東涌站路 線號碼NR04(B路線)(循 環線)的居民巴士

指明期間及時段：2021年12月30日下午3時至 下午5時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月3日、2022年1 月6日、2022年1月11日、 2022年1月18日

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責任編輯：余思嵐

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