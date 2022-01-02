【強制檢測】13個處所需強檢　包括觀塘一田超市及多條巴士線

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政府今日（2日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處13個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

1. 任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士(不論以何種身分身處該等地點，包括 但不限於全職、兼職和替假員工、住客及訪客)為指明類別人士：

九龍觀塘開源道68號觀塘廣場

指明期間及時段：2021年12月28日上午11時 至中午12時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月4日、2022年 1月9日、2022年1月16日

九龍觀塘觀塘道 418號apm LG層一田超市

指明期間及時段：2021年12月28日上午11時 至下午1時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月4日、2022年 1月9日、2022年1月16日

九龍觀塘開源道64 號源成中心1樓鴻星中菜

指明期間及時段：2021年12月28日上午9時至 中午12時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月4日、2022年 1月9日、2022年1月16日

新界沙田沙田正街 新城市廣場一期1樓126 號鋪BRICK LANE Deli

指明期間及時段：2021年12月30日上午11時 至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月3日、2022年 1月6日、2022年1月11日、 2022年1月18日

灣仔港灣道6-8號 瑞安中心6樓P&G

指明期間及時段：2021年12月12日至2021年 12月21日 (曾身處指明場所 超過一小時)

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月9日

鰂魚涌英皇道728 號K11 ATELIER King’s Road 1樓101號 鋪Ruby Tuesday

指明期間及時段：2021年12月21日下午6時至 下午10時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月9日

灣仔謝斐道151- 161號金聲大廈地下E號 鋪Latter Café

指明期間及時段：2021年12月14日上午11時 至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日

鰂魚涌康怡花園K 座(1-8室)

指明期間及時段：2021年12月12日至2022年1 月1日 (曾身處指明場所超過兩小 時)

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月5日、2022年 1月12日

新界大嶼山東涌富 東街6號富東廣場富東 街市

指明期間及時段：2021年12月30日下午2時至 下午4時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月3日、2022年 1月6日、2022年1月11日、 2022年1月18日

2. 任何曾於以下指明期間及時段乘搭指明公共交通工具的人士 (不論以何種身分乘搭該交通 工具，包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客)為指明類別人士：

由慈雲山(中)開出往鰂 魚涌路線號碼116的巴士

指明期間及時段：2021年12月29日下午8時至 下午10時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月5日、2022年1 月10日、2022年1月17日

由耀東邨開出往灣仔北 路線號碼2A的新巴

指明期間及時段：2021年12月29日上午9時至 上午11時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月5日、2022年1 月10日、2022年1月17日

由藍田站開出往烏溪沙 站路線號碼89D的九巴

指明期間及時段：2021年12月28日上午11時至 下午1時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月4日、2022年1 月9日、2022年1月16日

來往映灣園及東涌站路 線號碼NR04(B路線)(循 環線)的居民巴士

指明期間及時段：2021年12月30日下午3時至 下午5時

須進行檢測日期：2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月3日、2022年1 月6日、2022年1月11日、 2022年1月18日

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責任編輯：余思嵐