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【疫苗氣泡】陳肇始：現正與業界商討「疫苗氣泡」　農曆新年前會推出

社會 10:22 2022/01/02

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食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播，早前一名國泰機組人員返港後確診，曾與家人到訪又一城望月樓進餐，同桌家人及兩名非同枱食客染疫。食物及衞生局局長陳肇始今日（2日）表示，望月樓大部分的目標食客已經找到，並已將有關人士送往檢疫中心。

她又說，有部分食客是主動聯絡當局，而且涉事餐廳也十分合作，包括聯絡以信用卡付款的客人等。她強調只要市民有使用「安心出行」，即使之後屬密切接觸者在交代行蹤時會比較方便，對防疫抗疫有幫助。

被問到會否因應本港的疫情而收緊社交距離措施，她表示當局每14天會公布一次社交距離措施的整體情況，目前最重要是與業界計劃推出「疫苗氣泡」，暫未有推出的日期，但會於農曆新年前會推出。

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責任編輯：郭詩詩

 

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