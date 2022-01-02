【封區檢測】北角、東涌、馬鞍山等3大廈圍封強檢　沒有發現確診個案

▲ 工作人員在「受限區域」內為受檢人士戴上手環，證明她已接受檢測。（政府新聞處）

變種病毒Omicron疑進入社區。東涌健東路1號映灣園第二期映濤軒第6座、北角英皇道275號南天大廈、馬鞍山西沙路600號雅典居第6座需封區檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。

政府今早（2日）在6時半至7時半期間宣布已完成強制檢測行動，隨後在「受限區域」內進行執法行動，以確認「受限區域」內所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測。

北角「受限區域」相關執法行動於上午約9時30分完成，政府共檢查了60名受檢人士的檢測報告，發現有1人未進行強制檢測。馬鞍山「受限區域」相關執法行動於上午約10時15分完成，政府共檢查了約85名受檢人士的檢測報告，發現有17人未進行強制檢測。政府已向未進行強制檢測人士發出強制檢測令。

港府表示，當局分別在東涌「受限區域」內派員到訪約410戶，當中約60戶在過程中沒人應門；在北角派員到訪約100戶，當中約15戶在過程中沒人應門；在馬鞍山員到訪約100戶，當中8戶在過程中沒人應門。政府提醒以上居民，在看到政府張貼的告示後，應盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

任何於12月12日至1月1日期間曾身處有關大廈內超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須於1月3日或之前接受強制檢測。

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記者：黃穎津