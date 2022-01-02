  • 19°C
香港時間 : 2022102日 (週日) 11:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】北角、東涌、馬鞍山等3大廈圍封強檢　沒有發現確診個案

社會 10:22 2022/01/02

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

工作人員在「受限區域」內為受檢人士戴上手環，證明她已接受檢測。（政府新聞處）

變種病毒Omicron疑進入社區。東涌健東路1號映灣園第二期映濤軒第6座、北角英皇道275號南天大廈、馬鞍山西沙路600號雅典居第6座需封區檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。

政府今早（2日）在6時半至7時半期間宣布已完成強制檢測行動，隨後在「受限區域」內進行執法行動，以確認「受限區域」內所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測。

北角「受限區域」相關執法行動於上午約9時30分完成，政府共檢查了60名受檢人士的檢測報告，發現有1人未進行強制檢測。馬鞍山「受限區域」相關執法行動於上午約10時15分完成，政府共檢查了約85名受檢人士的檢測報告，發現有17人未進行強制檢測。政府已向未進行強制檢測人士發出強制檢測令。

港府表示，當局分別在東涌「受限區域」內派員到訪約410戶，當中約60戶在過程中沒人應門；在北角派員到訪約100戶，當中約15戶在過程中沒人應門；在馬鞍山員到訪約100戶，當中8戶在過程中沒人應門。政府提醒以上居民，在看到政府張貼的告示後，應盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

任何於12月12日至1月1日期間曾身處有關大廈內超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須於1月3日或之前接受強制檢測。

最新影片推介：【活得健康啲】癌末剩數個月壽命活近一年　90後女生繼續追夢盼過30歲生日

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

相關文章

【司長網誌】李家超冀與新一屆立法會議員保持良性溝通合作　同建設香港
12:18 2022/01/01
【司長網誌】李家超冀與新一屆立法會議員保持良性溝通合作　同建設香港
【新冠肺炎】范鴻齡憂本地確診再急升未來數天是關鍵　已為最壞情況做最好準備
13:49 2022/01/01
【新冠肺炎】范鴻齡憂本地確診再急升未來數天是關鍵　已為最壞情況做最好準備
【望月樓群組】本港單日再錄少於30宗初步確診　消息指再多一名望月樓食客初步陽性
17:20 2022/01/01
【望月樓群組】本港單日再錄少於30宗初步確診　消息指再多一名望月樓食客初步陽性
【第三針疫苗】2成半已完成兩劑接種滿半年者已打第三針　聶德權形容疫下勿心存僥倖促盡快接種
18:07 2022/01/01
【第三針疫苗】2成半已完成兩劑接種滿半年者已打第三針　聶德權形容疫下勿心存僥倖促盡快接種
【強制檢測】13個處所需強檢　包括觀塘一田超市及多條巴士線
今日 10:15
【強制檢測】13個處所需強檢　包括觀塘一田超市及多條巴士線

你可能感興趣

【司長網誌】李家超冀與新一屆立法會議員保持良性溝通合作　同建設香港
12:18 2022/01/01
【司長網誌】李家超冀與新一屆立法會議員保持良性溝通合作　同建設香港
【新冠肺炎】范鴻齡憂本地確診再急升未來數天是關鍵　已為最壞情況做最好準備
13:49 2022/01/01
【新冠肺炎】范鴻齡憂本地確診再急升未來數天是關鍵　已為最壞情況做最好準備
【望月樓群組】本港單日再錄少於30宗初步確診　消息指再多一名望月樓食客初步陽性
17:20 2022/01/01
【望月樓群組】本港單日再錄少於30宗初步確診　消息指再多一名望月樓食客初步陽性
疫情 映灣園 馬鞍山 北角 東涌

最高瀏覽

【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
14:13 2022/01/01
【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
09:28 2022/01/01
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘
17:45 2021/12/30
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘