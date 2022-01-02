【外傭檢疫】防疫前題下仍需增外傭來港名額　羅致光：冀覓得更多外傭檢疫設施

▲ 羅致光指防疫大前題下仍需增加外傭來港名額。（資料圖片）

現時抵港外傭分別於竹篙灣檢疫中心、香港沙田萬怡酒店及青衣華逸酒店作檢疫，共提供約2,000個單位，其中竹篙灣檢疫中心佔約1,000間。勞工及福利局局長羅致光今日（2日）表示，在防疫的大前提下仍有需要增加外傭來港的名額，目標便是希望有助停止外傭來港人數下降的趨勢。

勞福局局長羅致光在網誌指，香港外傭的人數由2年前高峰期的超過40萬名，逐步下降至今天只有約35萬名，香港的勞工巿場及不少行業亦因而受到影響，所以仍有需要增加外傭來港的名額，華逸酒店及香港沙田萬怡酒店作為外傭指定檢疫設施已提供共1,000個房間，港府較早前亦物色了麗豪航天城酒店，可提供1,138個房間供外傭指定檢疫設施之用。

他又解釋，Omicron與全球疫情來勢洶洶，政府有必要騰出竹篙灣檢疫中心第一期及第二期的外傭指定檢疫設施供其他檢疫需要，由1月1日開始，原本已預訂入住竹篙灣指定檢疫設施的外傭，將被安排到麗豪航天城酒店接受檢疫，而現時正入住但在1月5日仍未完成檢疫的外傭，亦會有序地分批遷往該酒店。該酒店提供的1,138個房間，在1月份期間絕大部分只能用來「對沖」竹篙灣檢疫中心原本用作外傭檢疫的一千個單位。

他稱，當局正繼續緊密努力與合適及有意成為外傭指定檢疫設施的酒店洽商，希望在短期內陸續有好消息公布。

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責任編輯：余思嵐

