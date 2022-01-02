【新冠肺炎】袁國勇指本港仍有機會爆發第五波疫情　「清零」政策是讓市民有足夠時間接種疫苗

▲ 政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片）

本港受新冠肺炎變種病毒威脅，又一城望月樓群組至今有4人染疫。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，望月樓出現群組爆發或是與空氣傳播有關，強調「清零」政策並非一個長遠的政策，而是「買時間」讓市民接種疫苗，呼籲市民盡快打針。

袁國勇今早（2日）接受電視節目訪問時提到，當市民除下口罩，特別在食肆及酒吧就會有機會出現爆發，惟因他本人並未到過上址視察，故未知傳播真正的原因，料與空氣傳播有關。他說，望月樓安裝了好多空氣清新機，但由於均只安裝在天花板，對上層空氣淨化有作用，加上沒有設備及風扇令空氣混合作出對流，對食客的作用不大，強調安裝空氣清新機一定要與上下層的空氣有流動，才可以有殺菌的作用。

他又說，本港目前在追蹤密切接觸者方面的技術很弱，未能在短時間內找到相關人士，又指雖然有關食肆已盡量找到以信用卡付款的食客，但由於有部分食客是使用現金付款，而且部分人或不願做檢測或主動通知當局，故仍有機會「走漏」，強調若曾到訪上址的市民都接受檢測，仍可有機會控制是次爆發。

他續指，在追蹤密切接觸者方面若要再加強，當局或需要利用藍牙技術等作追蹤市民的行蹤，指雖然有部分人或會擔心私隱問題，不過他認為在疫症當前，這不是一個正確的想法：

當疫症剛剛開始時沒有藥及疫苗，而且有很高的傳染性或死亡率，例如伊波拉病毒，如果當局的追蹤做得不好，不可以盡早找到密切接觸者，社區會好嚴重。香港一定要準備好，如果有一日再出現這個情況後，就可以馬上做得到，這個情況下，一定要用第599章《預防及控制疾病條例》作追蹤，包括追蹤市民的手機、八達通的資料等，以免出現走漏的情況。

袁國勇指，是次群組是首名確診者是機組人員，由於他們是隔日檢測，故可很快揪出個案，而因應Omicron變種病毒，機組人員需要每天檢測，很多確診患者的家人亦沒有確診，認為有關做法可以發揮到作用，可以減低Omicron進入本港社區的情況。

不過，他認為本港仍有機會爆發第五波疫情，故須做足應該要做的事，強調「清零」政策並非一個長遠的政策：

我們可以守到過去6至7個月，應該都可以繼續守下去，但大家一定要明白，「清零」政策並非一個長遠的政策，「清零」政策是讓我們有機會，讓香港每名市民都有機會接種疫苗，尤其是長者。

他指出，雖然疫苗不可以保護到上呼吸道，仍有機會會感染，但疫苗的作用可以保護自己，不會有嚴重的併發症及死亡，又強調Omicron變種病毒並非只針對長者，呼籲市民盡早接種兩至三針新冠疫苗，以保護自己及社區，以及避免日後出現其他變種病毒。

今日有Omicron，過多一排可能又有另一種變種病毒。

他又說，內地不同城市的接種率均超過9成，而本港也應為通關做好準備，在接種率上也不應有落後：

如果去到3至4月，全世界很多地方都可以通關，而香港的接種率只有6至7成會好大件事，因為一通關後，香港的醫療服務會馬上癱瘓，而且很多沒有打針的長者會因而離世。

另外，現時表列處所的新鮮空氣每小時最少6次的換氣量，他認為有關措施不應該只規定在食肆或18個表列處所，學校也應該要有相關的措施，以免學校內出現爆發，學生受到感染後或因而傳至家人或長者。

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記者：郭詩詩