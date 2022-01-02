【叱咤樂壇】姜濤目標香港歌手亞洲第一　張敬軒支持後輩：靠你哋呢一代

▲ 姜濤摘我最喜受的男歌手和我最喜愛的歌曲。

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚（1月1日）於亞洲博覽館舉行，除頒發「專業推介叱咤十大」的十首歌曲、幕後大獎及男女歌手獎。而由樂迷投票的「我最喜愛大獎」中亦成焦點。

當中MIRROR獲「我最喜愛的組合」，而姜濤則分別奪「我最喜愛的男歌手」及「我最愛喜愛的歌曲」，成績亮麗。

▲ 姜濤拿下兩個大獎。（攝影：越玲瓏）

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憶故友哭泣

姜濤蟬聯「我最喜愛的男歌手」，他在台上語重心長道：「要多謝的人太多，想同香港講，好有信心講我地一定係亞洲第一。」

而在演唱「我最喜愛的歌曲」《Dear My Friend，》，姜濤憶起故友更泣不成聲。

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對香港樂壇有信心

之後，姜濤與MIRROR一眾兄弟齊接受訪問，當被問到「亞洲第一」言論，姜濤表示是對每一位成員都有信心，他稱：「希望香港樂壇都可以做好音樂，自己相信這個目標有日一定達成到，亦對樂壇每一位歌手員都好有信心。」

對於同時拿下「我最喜愛男歌手」及「我最喜愛歌曲」，姜濤謙稱自己仍有許多不足：「每次拿獎都有很大驚喜，每年都是新開始，希望自己作品值得拿這個獎。」

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姜濤憶朋友感觸

至於唱《Dear My Friend,》時感觸，姜濤稱：「因為想起以前的朋友，少少感傷，我都想看回重播，（哭）好似好樣衰。」

另外，張敬軒今年拿下「至尊唱片」及「男歌手金獎」，平了張學友的叱咤金滿貫紀錄，軒仔受訪表示自己仍有很多進步空間，目標是再拿唱作獎。「自己很久未有創作，想再重拾寫歌，要向林家謙宣戰！」

軒仔說在這晚最高興看到很多新血，大家都有好收穫，樂壇氣氛很好，希望能夠一直團結下去。

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被問姜濤目標是香港歌手再拿亞洲第一，軒仔很支持後輩：「老實講，我這個年紀，要挑戰亞洲第一是比較難，所以要靠他們這一代，希望他們加油，無論是姜濤、Anson Lo、或其他哪一位歌手都好，只要能代表香港去到更加大的世界舞台，都是值得高興的。」他又讚姜濤是個很有想法和主見的歌手，對拿下兩個大獎是實至名歸。

記者：梁樂欣、陳淑霖