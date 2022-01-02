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【溫馨合照】周杰倫罕曬全家福溫馨賀新年　女兒顏值高囝囝Chok樣似爸爸

親子 11:49 2022/01/02

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周杰倫罕曬一家四口正面照。

台灣天王周杰倫與妻子昆凌結婚近7年，育有6歲女兒小周周（Hathaway）及4歲兒子Romeo，兩人不時透過社交媒體分享家庭生活。周杰倫昨日（1日）在IG罕曬全家福，一家四口溫馨賀新年。

網民讚一家高顏值

周杰倫在文中祝賀大家新年快樂，希望所有人都能有美好的開始，愉快地度過2022年。他過往甚為保護子女，甚少公開正面照片，多半以背面或側面示人，並會用貼圖遮蓋小朋友的樣貌。今次他罕有地曬出一家四口正面照，可見兩姊弟同樣有高顏值，女兒Hathaway擁長腿、兒子Romeo對鏡頭「Chok樣」，神情酷似周杰倫。

昆凌同樣在IG上載照片，祝願大家在2022年身體健康、生活幸福美滿。帖文引來大批網民留言及讚好，「幸福的一家」、「一家人開開心心，永遠幸福」、「你一定是個好老公、好父親！」、「孩子好帥好漂亮！」、「一家高顏值，新年快樂！」。

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最新影片：

駕名車接送女兒考鋼琴試

兩夫婦致力培育一對子女才藝，早前周董出動價值千萬的名貴跑車接送女兒考鋼琴試，老師相信小周周的潛能有望與周董看齊，令小周周對鋼琴更有學習動力。6歲的小周周明年升小學，現時在爸媽的培育下，正學習鋼琴、小提琴、芭蕾舞及花式溜冰等多才多藝。

昆凌曾上載周杰倫與女兒合奏的影片，小周周與爸爸坐在三角琴前，彈奏周杰倫的歌曲《烏克麗麗》。小周周彈主旋律，周杰倫則在旁邊伴奏，場面溫馨。網民大讚她遺傳爸爸的音樂天賦。

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責任編輯︰王明芳

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