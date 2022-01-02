【倫常慘案】姊姊與男友長期白住不願走　爆發衝突遭親弟一刀插胸身亡

▲ 45歲姓周男子與合住的親姊爆發衝突，用生果刀桶向親姊胸口，最終導致親姊不治身亡。

當大家準備迎接新一年，台灣卻驚爆弟殺姊命案，一名男子因不滿姊姊與男友長期白住在他的租屋處，二人爆發衝突，男子一時之氣用生果刀桶向親姊胸口，其後騎電單車載親姊就醫期間，親姊因失血過多從車上掉落。男子繼而逃離現場，親姊經途人協助報警送院搶救，最終不治。

▲ 45歲姓周男子因不滿親姊與其男友長期白住，發生衝突用生果刀桶向親姊胸口，親姊經送醫搶救後不治。（圖片來源：影片截圖）

據台媒報道，台灣台中市大肚區一名45歲周姓男子因不滿其46歲親姊，與她的張姓男友長期白住在他的租屋處，多次因租金問題發生衝突。直到上周五（12月31日)，周男再與姊姊發生口角，並因憤怒手持生果刀，捅向姊姊左胸。

其後，周男騎電單車載姊姊就醫，怎料姊姊在途中因失血過多，失去意識從後座滑落。雖然周男曾下車嘗試救人，卻因為自己曾吸毒遭通緝，擔心被警方發現，於是遺下受傷的姊姊離開，而現場仍遺留一頂安全帽及女性布鞋。

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周男的姊姊獲送院救治時全身蒼白，而前胸接近心臟的地方有被凶器刺傷的傷口，最終因大量失血休克，心跳停止，搶救無效。

經警方調查，周男及姊姊均有涉毒品前科，雙方經常因合住問題而發生摩擦。直到上周五，周男欲趕姊姊及其男友離開不果，一怒之下憤而行兇，被捕時還因吸毒而神志不清，落供詞前後不一。

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責任編輯︰王明芳