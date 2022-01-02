【新冠肺炎】陳肇始指成功控制疫情有利通關　望在臨界點將疫情「冚熄」

▲ 陳肇始指成功控制疫情有利通關，望在臨界點將疫情「冚熄」。

食物及衞生局局長陳肇始今日（2日）出席電台節目時表示，在農曆新年前，當局將在表列處所實施「疫苗氣泡」政策，進入食肆及表列處所的市民需要接種至少一針疫苗。至於其他如公園、安老院處所，陳肇始指相信亦會逐漸納入規定，從公共衞生角度出發，當局與專家想法一致，但現階段需要給市民及業界一個準備，讓未接種市民在規定實施前盡快接種。

至於通關方面，陳肇始指當前急務是要處理疫情，當局會全力以赴，希望在「臨界點」將疫情「冚熄」。而通關的準備工作，如口岸或健康碼，當局仍然在進行中。她表示，成功控制疫情將會是通關的有利條件，當局會努力創造條件。她又提及，內地專家來港視察時，認為香港是低風險地區，具備通關條件，所以當前急務是做好防疫抗疫。

陳肇始又指，衛生防護中心翻查閉路電視後，發現望月樓群組最初確診的機組人員及其父親坐位靠近門口，有人經過時雖沒有面對面接觸，但當局密切留意有關情況。而當局亦正在追蹤第二層及第三層的密切接觸者，在追蹤過程已要求有關人士，包括望月樓員工入住檢疫中心，檢測陰性才可離開。而當局亦已採集40多個環境樣本，全部結果為陰性。

陳肇始強調，市民第一道防線是「自己」，他們的行為、是否打針、從事高風險人士是否小心是最重要。她建議市民要戴口罩，減少進行不戴口罩的活動，如非必要在這段時間應避免到人多擠迫的地方，不舒服時要看醫生。她呼籲市民，打針是頭等大事，尤其是現在這個情況，因此未接種疫苗人士要盡快打針，未打第三針亦要盡快。

陳肇始稱，當局對於疫情防控有信心，但今次Omicron不同於以前，防控策略要更加強、更加有效。目前香港防疫策略是「外防輸入，內防反彈」，動態清零，與其他地方「與病毒共存」的策略不同。她重申當局會全力以赴，亦期望由自己做起防疫。

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記者：黃穎津