【叱咤樂壇】鄭欣宜成雙料歌后終獲認同　入行13年解開心結：可以做香港歌手

▲ 欣宜連奪「叱咤」兩個歌手大獎。

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚（1月1日）於亞洲博覽館舉行，除頒發「專業推介叱咤十大」的十首歌曲、幕後大獎及男女歌手獎。而由樂迷投票的「我最喜愛大獎」中亦成焦點。

而入行13年鄭欣宜，更同時獲「叱咤女歌手」金獎及「我最喜愛的女歌手」大獎，成叱咤雙料歌后。

▲ 鄭欣宜連奪「我最喜受的女歌手」及「女歌手金獎」（越玲瓏攝）

介懷未被看成歌手

當欣宜獲女金時，她十分感觸，並哽咽道出心結：「我一直耿耿於懷，大家不用用『歌手』鄭欣宜這名稱，每次都寫我是藝人鄭欣宜，為了『歌手』呢個名，我做了好多嘢，我拍劇、搞笑、扮嘢……為咗唱歌連魔人布歐都扮過，但都仲係藝人鄭欣宜，因此現在很開心，可以令大家覺得我是香港歌手鄭欣宜。」

欣宜台上提及的「魔人布歐」事件，是來自2014年的《Sunday扮嘢王》，當時由王祖藍與薛家燕做主持，其中一集欣宜與王祖藍合演《龍珠》角色。

【叱咤樂壇】鄭欣宜首奪女金台上爆喊 張敬軒奪至尊唱片+男歌手金獎

最新影片：姚子羚訪問

欣宜頒奬後跟馮允謙接受TOPick訪問，她很感激每一位投票給自己的歌迷。欣宜感性說：「我（由加拿大）返港入行一段時間，真的曾介意未能給大家試同歌手身份，因我好喜歡香港，很想能代表這裡成為香港歌手，今日拿了女歌手金獎，可以證明自己真的是歌手，而這亦成為我的推動力，可以做更嘗試和作品分享。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

而馮允謙也見證了欣宜一直的努力，覺得可以上台拿到重要獎項，對每一個歌手都是十分不容易。

而欣宜好友林欣彤獲女歌手銅獎，二人在台下擁抱，而另一好友許廷鏗亦十分激動。

【我是現場】鄭欣宜感性唱出低潮心情 C AllStar忘形除腰帶鞭打Joyce

▲ 許廷鏗擁抱好友欣宜。（湯致遠攝）

盼跟好友同時再得獎

欣宜憶述三人友情：「10年前我和Mag、Alfred同一年參加《叱咤》，也一同拿新人獎，我們有個約定，希望有一年可以再一齊在台上拿獎，但每年大家出歌的時機都不同，都未能如願，希望今年是個好開始，能夠有日再一齊拿獎。」

她又感激許廷鏗：「我拿獎，他還激動過我沒有拿獎，不過，相反如果他拿獎，我都會一樣開心。」

記者：陳淑霖、梁樂欣