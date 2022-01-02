【虐待動物】狗狗元朗散步遇羊群向前走　遭4男木棍圍毆狗主面前慘死

▲ 元朗錦田水尾村近日發生了一宗殺狗事件。

新年伊始，元朗錦田水尾村發生了一宗令人髮指的殺狗事件！狗主張小姐親眼目睹自己的狗狗「河馬」被4名男子圍住，更有一人以一米長木棍多次打狗，河馬終慘死於河中。張小姐極傷痛，即場聯絡義工朋友及報警，警方到場以殘酷對待動物罪拘捕一名62歲陳姓男子。

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狗狗河馬的身世可憐，曾在繁殖場被逼不斷生育，直至失去利用價值便被遺棄於街中，幸獲義工Zoie等人救起，過了3年難得的幸福生活，不料今日卻無辜被冷血的人監生打死。

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張小姐今日下午4時許帶3隻狗於水尾村散步時，遇到一堆羊群，當時河馬向前跑，張小姐連忙追過去，怎料去到一堆草叢中，發現4名男子圍著河邊，其中一名男子不斷以棍向草叢棒打。張小姐走上前多番求饒叫對方停手，但對方反指狗隻咬他的羊，聲言會連她都打。事後張小姐在河中發現吐血及失去意識的狗狗河馬，她即場對狗狗進行急救，但狗狗已返魂乏術。

義工Zoie對本報表示，張小姐當時十分傷心，但那班男子不但沒逃跑，更有人在拍攝，有人聲言會打她，更以腳踢她另外兩隻用繩栓在附近樹木的狗狗。Zoie表示，當時在場的4名男子年約30至60多歲，並承認有打狗，警方和愛護動物協會到場調查，警方拘捕了一名男子，愛協將已死狗狗帶走，將交漁護署驗屍。

河馬現在約8歲多，是一隻十分可憐的狗媽，在繁殖場被人利用不斷生育，數年前因沒有利用價值而被丟到街上，幸Zoie在公路將她救起。Zoie說：「河馬被繁殖場的人磨平了牙齒，十分殘忍，所以後來只能剝光牙齒，根本沒可能襲擊羊隻。」她又形容河馬雖然被人虐待多年，但仍對人十分信任和親近，在過去3年和領養人張小姐一同生活，相處十分開心，想不到會這樣被人殘忍殺害。

警方回覆本報查詢時表示，今日下午收到報案，指八鄉逢吉鄉路有狗隻被人以木棍襲擊，警方到場發現一隻狗頭部受傷，經初步調查後以涉嫌殘酷對待動物罪，拘捕一名62歳陳姓男子，案件交元朗警區刑事調查隊第十隊跟進。

文章獲《香港動物報》授權轉載