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【國家安全】向教師提供國家安全教材　鄭若驊：積極配合《基本法》23條立法工作

社會 12:56 2022/01/02

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律政司司長鄭若驊指，律政司會積極配合保安局推展《基本法》第23條的本地立法工作。（資料圖片）

律政司司長鄭若驊上月與逾千名在現場及網上的校長教師講述《憲法》等，加深教育界對這幾方面的正確理解，今日（2日）在網誌表示，透過不同的活動向社會各界介紹及傳達法律及法治知識，包括向教師提供國家《憲法》、《基本法》、國家安全和法治的教材，讓整個社會攜手捍衞法治，鞏固香港一直賴以成功的基石。

律政司司長鄭若驊指，律政司會積極配合保安局推展《基本法》第23條的本地立法工作，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，全面保障國家安全，讓市民可以安居樂業，同時確保回歸祖國25周年的慶祝活動得以順利舉行。

她又稱，律政司會盡快落實2019年簽訂的《關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行民商事案件判決的安排》，現時正就立法建議進行公眾諮詢，之後會提交立法會審議，希望可以早日建立全面和明確的機制，為兩地的當事人提供更佳保障。至於去年5月通過的《內地婚姻家庭案件判決(相互承認及強制執行)條例》，惠及跨境婚姻各方及他們的子女，亦預計很快會落實生效。

另外，她亦指律政司已經與聯合國貿法委、海牙國際私法會議和國際統一私法協會落實借調本地法律專業人才計劃。有別於以往的安排，計劃接受私人執業的律師參加。律政司會繼續與其他知名國際組織探討更多借調機會，讓本地法律人才接受不同國際法領域的培訓，獲取寶貴的工作經驗。

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責任編輯：余思嵐

 

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