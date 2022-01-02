【防疫有責】飛機上檢測呈陽性自我隔離5小時　女教師成功保護同機150人

▲ 美國一名女窗師在機上檢測結果呈陽性，自行關在飛機廁所內，避免機上人士受到傳染。

在新冠肺炎的肆虐下，每個人做好防疫，保護自己同時保護他人。日前，美國一名女教師在乘坐飛機途中，感到喉嚨不適，經快篩試劑驗出陽性，於是她決定把自己鎖在廁所內「自我隔離」，成功保護全機乘客。

▲ 美國女教師Marisa Fotieo機上檢測呈陽性。（圖片來源：影片截圖）

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

綜合外媒報導，美國一名女教師Marisa Fotieo於12月20日從美國芝加哥飛往冰島時，途中感到喉嚨疼，不安的她拿出快篩試劑進行新冠病毒檢測，怎料，檢測結果呈陽性反應。

為了不傳染他人，Fotieo決定把自己關在廁所內，「自我隔離」５小時，而航空公司期間亦有為Fotieo準備食物及飲料，讓她在狹小的空間都可以保持舒適。

這一次是瘋狂的經歷，機上有150人，最擔心是把病毒傳染給其他人。

最新影片：

Fotieo事後都十分感謝機組人員的照顧，隔著廁所門關心她以及送上食物。幸好的是，Fotieo同行的兄弟以及父親檢測結果都呈陰性，而Fotieo下機後就立即轉送到冰島當地一家紅十字會館隔離。Fotieo這次事件被傳媒廣泛報導，大家都讚好她的行為，才可以令機上150人平安無事。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣