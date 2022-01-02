【新冠肺炎】許樹昌指香港暫沒有條件實行「與病毒共存」　倡再推高疫苗接種率

▲ 中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

本港現新冠變種病毒Omicron社區傳播，又一城望月樓群組至今4人染疫。政府專家顧問許樹昌表示，暫未得知望月樓病毒傳播的情況，呼籲曾到上址的食客盡快接受檢測。他又指本港長者的疫苗接種率低，暫沒有條件實行「與病毒共存」，建議在這段時間再推高接種率。

許樹昌今早（2日）接受訪問時提到，望月樓的40多個環境樣本均呈陰性，而當局早前表示已聯絡約80名食客，惟仍有約100名食客未找到，強調如未能找回所有食客便難以了解爆發情況，再加上有部分食客未進行檢測而在社區遊走，可能會再將病毒傳播出去。他認為當局應了解社區是否有多於一個地方出現確診個案，如是，即社區已有超過一個爆發點，社交距離措施亦應作出收緊。

他續指，昨日確診的50歲女食客的座位，與首名染疫的機組人員的座位距離很遠，超過10米距離仍有機會感染，顯示Omicron變種病毒的傳染性很高，惟暫未知是否涉及空氣傳播：

你可以想像到（Omicron）爆發力是非常高，會不會是酒樓的換氣量低或經過機組人員的枱時對方有咳嗽，這些都是不知道的。

如果是空氣傳播應該周圍很多人都會中招（染疫），但因為很多人都未做檢測，未知道相關情況。

至於本港現首個Omicron重症患者，為早前確診的61歲青山醫院成人精神科男護士，他上月20日從英國抵港檢測確診，當時沒病徵且原病情穩定，惟昨日轉為嚴重，他已於去年7月及8月接種兩針復必泰疫苗（即看：下一頁）。許樹昌指出，患者本身有長期病，如不是接種了疫苗，相信病情會更嚴重；另有顯示證據，兩針復必泰疫苗中和抗體不高，而且距離接種已相隔數個月，抗體水平會跌到更加低，他呼籲所有已接種兩針且超過6個月的人士，第三針應接種復必泰疫苗，接種第三針後的中和抗體水平會提升。

該名61歲男士如果不是接種了兩劑復必泰，他的情況可能更加嚴重。他現在只是要聞氧氣而未需要插喉，始終有T細胞反應保護，減低了嚴重程度。

被問到本港應否仿傚外國實行「與病毒共存」的政策，許樹昌指出外國地區即使有7成市民已打兩針，其抗體水平在數個月後也會下跌，再加上Omicron的情況，疫苗成效更是大打折扣，認為本港暫時仍需實行「清零」政策，因本港70至79歲的長者接種兩針的比率是低於5成，80歲以上長者的接種率更是低於2成，加上免疫系統失調人士的接種率但於4成，本港暫時沒有條件實行「與病毒共存」，建議在這段時間再推高接種率：

如本港現時實行「與病毒共存」，他們感染後會出現重症，大量人士要聞氧氣，入深切治療部插喉，醫療系統不可能承受得到。

至於兩地通關的問題，他認為通關與否應視乎在去年12月27日，出現望月樓群組的14天內，本港有否出現第五波疫情的爆發，但強調最重要是曾到訪望月樓的食客要盡快做檢測：

如果14天內沒有出現社區廣泛爆發，對通關的影響不大。

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記者：郭詩詩