【新冠肺炎】新增26宗確診17宗屬無症狀感染　望月樓群組累計4宗個案

▲ 衞生防護中心公布本港最新疫情情況。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（2日）公布，新增26宗個案，包括25宗輸入個案及一宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，當中24宗涉及變異病毒株的感染，餘下兩宗的變異病毒株檢測結果待定。望月樓群組至今累計4宗個案。

中心公布，今日新增個案中，17宗屬無症狀感染個案。至於今日確診的個案12673為可能與輸入個案有流行病學關連的個案，涉及一名50歲女子，她曾於12月27日約中午12時至下午2時於又一城望月樓用膳，12月31日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，同日採集樣本的檢測結果呈陽性。

輸入個案當中，912人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，10人於檢疫期間檢測結果呈陽性。個案12676為本地機組人員，12月29日出現病徵，12月30日向私家醫生求診，檢測結果呈陽性。7位確診人士為外籍家庭傭工。



上述輸入個案中，個案12682於潛伏期曾逗留香港，涉及一名27歲女病人，居於鰂魚涌康怡花園K座。她於12月24日前往芬蘭，離港前於12月23日進行的檢測結果呈陰性。她從芬蘭經荷蘭和泰國乘搭航班KL819於12月31日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心的樣本檢測呈陽性，涉及N501Y和T478K變異病毒株。她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。

另外，由於荷蘭皇家航空營運於2021年12月31日由荷蘭阿姆斯特丹飛抵香港的航班（KL819），有6名乘客經抵港檢測呈陽性，而國泰航空營運於2022年1月1日由英國曼徹斯特飛抵香港的航班（CX216），有3名乘客經抵港檢測呈陽性，衞生署引用規例，禁止荷蘭皇家航空營運的客機以及國泰航空營運的客機，在1月2至15日期間分別從阿姆斯特丹和曼徹斯特着陸香港。

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記者：黃悅晴