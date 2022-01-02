【校園糾紛】16歲男生被爆性騷擾同學　父袒護兒子反告10同學集體欺凌

▲ 台灣一名16歲男生被指性騷擾同學。

台灣早前發生一宗校園糾紛，一名16歲男生與同學發生爭執，回家後告知父母，父親代為出頭到校了解事件，期間有同學聲稱遭受其兒子多次性騷擾。父親不信同學所指，認為老師與同學「夾口供」欺負兒子，對10多名同學提告，又要求學校開除班主任。

同學稱遭受性騷擾

據台媒報導，事件發生在去年4月，一名16歲男生與同學發生爭執，回家後跟父母訴苦，父親不忍兒子被罵，翌日到校了解事件。父親一直認為兒子被同學欺負，又認為班主任處理事件不當，要求校方開除她。眾人議論之際，有同學突爆料指其兒子「在學校常常摸我下體，還對其他女同學的耳朵吹氣」。

父親得知後回應：「我今天剛好有帶現金，不然賠你啦！還是讓你摸他？」在場人士聽後無不感錯愕。事件在校內鬧得沸沸揚揚，其餘同學得知事件後，紛紛寫下文章聲援班主任，又控訴男生的惡行。有同學提到男生以「認識警政署為傲」，曾警告他們不要再囂張，指自己有證據，保留法律追訴權。

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父斥老師與學生串供

最終與男生有過節、指控其不當行為的10多位同學，都被其父提告。據悉其中一名學生因而感到恐懼而逃避上學，甚至出現自殘行為。男生父親接受台媒訪問時指，兒子在學校被集體欺凌，常常被同學掌摑；至於同學對兒子的指控，他駁斥是「老師和學生串供」造成，又向其他家長表示：「有什麼事歡迎提告」。

校方回應指事件現正調查中，不方便給予意見。

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責任編輯︰王明芳