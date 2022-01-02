【兩地通關】袁國勇指本港有本土病例內地不願通關非常合理　籲當局做好外防輸入

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇籲當局做好外防輸入。（資料圖片）

又一城望月樓群組至今有4人染疫，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，望月樓出現群組爆發或與空氣傳播有關。詳情即看：【下一頁】

袁國勇今早（2日）出席電視節目後表示，由於本港社區暫未出現無關連感染個案，故未有需要即時收緊社交距離措施，但本港出現源頭不明個案時，就應收緊社交距離措施，他又提醒市民要做好個人衞生以及配戴好口罩。

食物及衞生局局長陳肇始今日（2日）出席電台節目時表示，在農曆新年前，當局將在表列處所實施「疫苗氣泡」政策，進入食肆及表列處所的市民需要接種至少一針疫苗（即看：【下一頁】）。袁國勇稱明白不少食肆對於有關措施感到不開心，惟強調其是為了確保食肆能夠在農曆年期間繼續營業。他又認為現時極需要在短時間內，將疫苗接種率提高至9成以上，否則其他國家經過Omicron變種病毒的洗禮後會逐步通關，屆時本港將會有落後。

至於兩地通關的問題，袁國勇表示，當香港出現本土病例，內地不願意與香港通關都是非常合理，因為香港不應該增加內地有輸入個案的風險，認為本港最緊要是做好自己，包括外防輸入和提高疫苗接種率，以致將來通關時可以接得上。

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記者：郭詩詩