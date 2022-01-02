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【正能量】兄長猝逝家人難捨傷痛　網民撰文感激王祖藍助抒母親鬱結

娛樂 14:27 2022/01/02

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網民感謝王祖藍開解母親。

現已成TVB高層的王祖藍，已減少在幕前演出，但祖藍過去在多個節目的搞笑演出，仍為不少觀眾難忘。日前有網民就在社交平台發文，憶述兄長過身後，家人都悲痛莫名，而該網民母親很喜歡王祖藍，故孝順的兒子就嘗試聯絡祖藍。

此網民在Facebook專頁群組分享，指其51歲哥哥在上月身體不適入院治療，在聖誕節時排期安排做「通波仔」手術，但家人都想不到，在12月29日兄長突然在家中過身，令他一家很感震驚，而媽媽喪子之痛，不能言喻。

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之後此網民跟媽媽跟家人辦理完哥哥的後事，剛巧在街上遇見王祖藍和家人。

他寫道：「因為媽媽一直很喜歡看TVB的節目，尤其是看到你在電視上”扮鬼扮馬”的節目，每次她也看得很開心。忽發奇想，如她能和您合照，她一定很開心，能暫時忘記那一刻的傷痛。」

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網民表示之後唐突打擾王祖藍和他家人，料不到祖藍反而主動邀請，走到他們那一邊，他分享：「和我媽媽親切地傾談，並和她合照，那一刻，我和家人都看到她真的從心笑出來，真的忘記傷痛，心情也沒之前那麼沉重。」

網民並再次感謝祖藍，並稱：「您的出現，令媽媽開懷大笑。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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