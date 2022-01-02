【正能量】兄長猝逝家人難捨傷痛　網民撰文感激王祖藍助抒母親鬱結

▲ 網民感謝王祖藍開解母親。

現已成TVB高層的王祖藍，已減少在幕前演出，但祖藍過去在多個節目的搞笑演出，仍為不少觀眾難忘。日前有網民就在社交平台發文，憶述兄長過身後，家人都悲痛莫名，而該網民母親很喜歡王祖藍，故孝順的兒子就嘗試聯絡祖藍。

此網民在Facebook專頁群組分享，指其51歲哥哥在上月身體不適入院治療，在聖誕節時排期安排做「通波仔」手術，但家人都想不到，在12月29日兄長突然在家中過身，令他一家很感震驚，而媽媽喪子之痛，不能言喻。

【兩台大戰】C君入主J2出任創意總監 曾志偉點名升遷跟王祖藍同主創作

最新影片：姚子羚訪問

之後此網民跟媽媽跟家人辦理完哥哥的後事，剛巧在街上遇見王祖藍和家人。

他寫道：「因為媽媽一直很喜歡看TVB的節目，尤其是看到你在電視上”扮鬼扮馬”的節目，每次她也看得很開心。忽發奇想，如她能和您合照，她一定很開心，能暫時忘記那一刻的傷痛。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

網民表示之後唐突打擾王祖藍和他家人，料不到祖藍反而主動邀請，走到他們那一邊，他分享：「和我媽媽親切地傾談，並和她合照，那一刻，我和家人都看到她真的從心笑出來，真的忘記傷痛，心情也沒之前那麼沉重。」

網民並再次感謝祖藍，並稱：「您的出現，令媽媽開懷大笑。」