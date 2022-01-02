【港康碼】截至今午已有72.1萬人申請註冊帳戶　明起增15個港鐵站設支援站助登記港康碼

▲ 創新及科技局局長薛永恒早前到場視察。（政府新聞處圖片）

政府資訊科技總監辦公室（資科辦）今日（2日）宣布，明日（3日）起增加15個流動支援站至25個，服務點將會覆蓋全港18區的港鐵站，協助有需要的市民辦理申請「港康碼」相關手續。



資科辦上月下旬開始安排外展隊在全港10個港鐵站內設立「港康碼」流動支援站，市民反應熱烈，期間共協助約1.5萬名市民辦理申請「港康碼」相關手續。資科辦明日起將於15個港鐵站增設支援站，包括朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘、黃大仙、何文田、西營盤、灣仔和筲箕灣港鐵站。

連同上月已投入服務的兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳、啟德、牛頭角、調景嶺、黃竹坑及北角支援站，在港鐵站的流動支援站增至25個。外展隊將繼續由每日上午9時至下午6時協助有需要的市民申請「港康碼」戶口，以及下載或更新「安心出行」應用程式。



截至今日中午，已有72.1萬名市民申請註冊帳戶，當中近8成市民已啟動帳戶。為協助市民自行登記及使用「港康碼」，「港康碼」網頁剛推出兩項新功能：

新增「取消未啟動的帳戶」功能：已完成註冊但因不同原因而未能啟動帳戶的市民，例如在註冊帳戶時因錯誤填寫住址而未能收到含有個人識別碼的確認信件，可透過新功能自行取消未啟動的帳戶，然後重新註冊



簡化「忘記登入密碼」功能：若市民忘記帳戶密碼，只須輸入身分證明文件資料及透過短訊收到的一次性驗證碼，便可重設帳戶登入密碼

民政事務總署會繼續按實際需要，適時在各區設立「港康碼」流動支援站，以鼓勵更多市民登記「港康碼」帳戶。

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記者：郭詩詩