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【持刀斬人】男子九龍城街頭持刀連傷3人　逃至唐樓縱火後被捕

社會 14:30 2022/01/02

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九龍城發生斬人案。

九龍城發生斬人案，警方今午1時許接報，一名約40多歲赤膊男子於牛肉檔隨手拿起利刀斬傷1人手指，其後再令2人受傷。警方於一幢唐樓拘捕涉傷人男子。

事發今午1時許，1名赤膊男子途經九龍城一牛肉檔時隨手擸起一把利刀，在附近一間衣紙舖對開斬傷一名女子手部，兩人糾纏期間，持刀男子再撞傷另一名女子。男子其後逃至侯王道對開，扑爛一輛私家車的擋風玻璃，向司機施襲，其後將刀棄於安全島附近逃去。警員接報趕至，封鎖太子道西388號一幢唐樓，搜尋男子踪跡。

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警員先於天台發現一堆焚燒雜物,懷疑男子以酒精消毒液縱火，其後在大廈1樓一間足浴店對開制服傷人男子。消息指，唐樓內一間賓館男職員亦被涉案男子毆傷頭部。事件中被斬女子及賓館男職員由救護車送院治理，而被撞傷女子據悉傷勢輕微事後自行離開。

警方將案件列作傷人及縱火處理，被捕男子36歲，被捕時語無倫次不斷大叫粗口，亦被送院檢驗，警方正調查其犯案動機。

九龍城發生斬人案（香港突發事故報料區圖片）。

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記者：黃傑偉

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