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【叱咤樂壇】林海峰惡搞MIRROR不怕得罪鏡粉　教主被誤導得獎場面尷尬

娛樂 16:45 2022/01/02

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《叱咤樂壇流行榜》頒獎獎典禮昨晚已結束，多個大獎已公布，而一如過往，壓軸環節由林海峰擔任棟篤笑，今年阿Jan再擺MIRROR上檯，更不怕焫著鏡粉，一再戲謔MIRROR各成員。

林海峰在昨晚《叱咤》「是但噏」環節，去年已以MIRROR話題，今年再下一城，一開首便以「MIRROR樂壇頒獎禮」為題，列出去年十件MIRROR被關注事件，並把MIRROR歌曲重改歌詞。

當中提及「鏡粉推介MIRROR十大」包括： 第10位《狂人麥記》、 第9位《人類5G閃耀時》、 第8位《蒙著嘴去打針》、 第7位《大褸的愛》、 第6位《留下來Edan》、 第5位《俏肥姜》、 第4位《係咁先喇﹗》 、第3位《Anson Lo連環uh-oh事件》 、第2位《Dear My雞》， 至尊金曲則是《 先夫為敬》。

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雖然當中內容大多無傷大雅，且以幽默為主。

不過其中一節《係咁先啦》就取自去年姜濤的維園「搶波事件」，而片段反覆播放姜濤去年11月在球場上與他人有肢體衝突的影片，姜濤被兩名男子壓在他身上用力搶波，及極力反抗，同時配上MC $oHo & KidNey 演唱的《係咁先啦》，有姜糖就稍為覺得笑冒犯了偶像。

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另外，林海峰負責公布「我最喜愛的男歌手」，以排除法逐一介紹5位候選歌手，剩下兩強Anson Lo盧瀚霆和姜濤時，林海峰先道出一句恭喜Anson Lo。

當時，台下MIRROR一眾兄弟已經欲祝賀，Anson Lo也一度以為得獎想企起身。

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林海峰相隔十秒即再補充：「恭喜你今年咁忙」，Anson Lo隨即苦笑，並坐下來，場面略尷尬，最後才公佈得獎者是姜濤。

其實林海峰一直喜歡以talk show環節搞氣氛，無非令氣氛輕鬆搞笑，粉絲也不用太認真。

撰文 : TOPick柴犬出動

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