【賞你遊3.0】第三輪「賞你遊」延遲報名日期　旅發局提醒市民妥善保存收據

▲ 第三輪賞你遊延遲報名日期。（資料圖片）

旅發局去年12月宣布推出第三輪的加碼「賞你遊」，名額更增至6萬個。因應本港疫情最新發展，旅發局今日（2日）宣布推遲接受報名日期，將適時推出活動。

第三輪賞你遊原定明日開始接受報名，旅發局說，為謹慎起見決定延遲接受報名，將密切留意疫情最新情況，在確保公眾衞生及安全的大前提下，適時推出活動，稍後會公布。

旅發局又說，市民於2021年12月10日起儲起的機印收據，將繼續有效，可於活動重推時換取本地旅行團名額，提醒市民妥為保存收據。

「賞你遊香港」是旅發局其中一個重點項目，市民在本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，可以機印收據，換取本地旅行團名額一個。

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責任編輯：黃悅晴